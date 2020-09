Κοινωνία

Λέσβος: Επιχείρηση μεταφοράς μεταναστών και προσφύγων (εικόνες)

Προς άγνωστο μέρος θα μεταφερθούν οι πυρόπληκτοι πρώην φιλοξενούμενοι της Μόριας. Κλούβες ΜΑΤ, περιπολικά και αύρες στο νησί.

Σήμερα αναμένεται η μεταφορά προσφύγων και μεταναστών, που έμειναν στο δρόμο τις τρεις τελευταίες μέρες, προς άγνωστο προς το παρόν σημείο.

Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι θα δοθεί προτεραιότητα στη στέγαση των πιο ευάλωτων ομάδων, όπως οι οικογένειες με παιδιά, ενώ είναι ήδη δεμένο στο Σιγρί επιβατικό πλοίο για τη φιλοξενία τους. Κάτοικοι της Λέσβου, ωστόσο, καθώς και τοπικές Αρχές, αντιτίθενται στην παραμονή των προσφύγων και μεταναστών στο νησί.

Νωρίς το πρωί έφτασαν στο λιμάνι της Μυτιλήνης κλούβες ΜΑΤ, περιπολικά και οχήματα ρίψης νερού «Αίας», χωρίς να αποβιβαστούν αστυνομικοί που φέρονται να έφτασαν στο νησί με C130.

Οι κλούβες παρατάχθηκαν κατά μήκος του δρόμου όπου τις τρεις τελευταίες νύχτες έχουν διαμένουν οι μέχρι τώρα φιλοξενούμενοι στο ΚΥΤ της Μόριας, από τον Καρά Τεπέ έως τη Μόρια.

Οι ίδιοι οι πρόσφυγες και μετανάστες θέλουν να φτάσουν στο λιμάνι της Μυτιλήνης, θεωρώντας ότι θα μπουν στο πλοίο για Αθήνα. Κάτι τέτοιο όμως μέχρι χθες δεν ήταν εφικτό, αφού αφενός οι Αρχές εμπόδιζαν τους πυρόπληκτους να απομακρυνθούν από το σημείο και να αναμιχθούν με τον ντόπιο πληθυσμό και από την άλλη, οι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού είχαν στήσει μπλόκα ακόμα και στις Αρχές.

Οι διαπιστωμένα θετικοί στον κορονοϊό πρόσφυγες και μετανάστες οι οποίοι αγνοούνται εδώ και τρεις μέρες, δεν έχουν εντοπιστεί. Μιλώντας σήμερα στον ΑΝΤ1 ο Στέλιος Πέτσας ξεκαθάρισε ότι έχουν υποβληθεί σε τεστ 2000 άνθρωποι, ενώ πρόκειται να γίνει τεστ κορονοϊού σε όλους τους πρόσφυγες και μετανάστες. Ξεκαθάρισε εκ νέου ότι κανένας δε θα φύγει από τη Λέσβο και επανέφερε το ζήτημα της κατασκευής κλειστής δομής.