Οικονομία

Τι ισχύει για την γονική άδεια

Ποιοι τη δικαιούνται, ποια είναι η διάρκειά της και τι ισχύει για τις αποδοχές. Αναλυτικά στοιχεία από τη ΓΣΕΕ.

Ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων, υπενθυμίζει ότι προβλέπεται η χορήγηση από τον εργοδότη άδειας σχολικής παρακολούθησης για τους γονείς παιδιών έως 16 ετών, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης.

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (ν. 1483/1984, άρθρο 9):

- Η διάρκεια της άδειας είναι μέχρι τέσσερις εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.

- Η άδεια χορηγείται χωρίς περικοπή των αποδοχών.

- Οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα.

- Εφόσον και οι δύο γονείς εργάζονται, αποφασίζουν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας αυτής ή, εφόσον επιθυμούν την από κοινού χρήση της, αποφασίζουν για πόσο χρόνο ο καθένας, που πάντως δεν μπορεί συνολικά να υπερβαίνει τις τέσσερις ημέρες.

- Εφόσον ισχύουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις, βάσει νόμου, Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ) ή κανονισμών εργασίας, εφαρμόζονται αυτές.

- Στη στοιχειώδη εκπαίδευση ανήκει και το νηπιαγωγείο, η φοίτηση στο οποίο με βάση το νόμο είναι πλέον διετής για τα νήπια, που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία τεσσάρων ετών.

- Η άδεια σχολικής παρακολούθησης χορηγείται αυτοτελώς για κάθε παιδί που είναι μαθητής-μαθήτρια (άρθρο 4 ΕΓΣΣΕ 2008).