Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 3: Ποιους αφορά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι επιχειρήσεις που μπορούν να επωφεληθούν. Οι προθεσμίες και η διαδικασία για την υποβολή της αίτησης.

Τουριστικές και εποχικές ατομικές επιχειρήσεις χωρίς ταμειακή μηχανή που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο με σύμβαση εργασίας την 1η Αυγούστου 2020 καθώς και ατομικές επιχειρήσεις που δραστηριοποίουνται στους κλάδους του πολιτισμού, του αθλητισμού, των μεταφορών, των συνεδρίων και εκθέσεων, καθώς και σε άλλους κλάδους που πλήττονται από την πανδημία και δεν διαθέτουν ταμειακή μηχανή μπορούν να ενταχθούν στην τρίτη φάσης της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Υπουργική απόφαση που υπογράφουν οι Χ. Σταϊκούρας, Θ. Σκυλακάκης, Α. Γεωργιάδης και Α. Βεσυροπουλος καθορίζει τα κριτήρια και παρέχει διευκρινίσεις για τις επιχειρήσεις που μπορούν να ενταχθούν. Όπως διευκρινίζεται ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους και χωρίς ταμειακή μηχανή που δεν περιλαμβάνονται στην νέα λίστα των πληττόμενων ΚΑΔ εξαιρούνται από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Οι επιχειρήσεις έχουν προθεσμία να υποβάλουν την αίτησή τους και να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου 2020.

Η υπουργική απόφαση για τον τρίτο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής ορίζει τα εξής:

Εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή στοιχείων εσόδων

1. Για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) οι κάτωθι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19:

α) Oι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και οι Οργανισμοί Λιμένων.

β) Oι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με εξαίρεση τις ακόλουθες: αα) Ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Αυγούστου 2020 και δεν διαθέτουν φορολογική ταμειακή μηχανή. Κατ' εξαίρεση δύνανται να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Αυγούστου 2020 και δεν διαθέτουν φορολογική ταμειακή μηχανή εφόσον:

i) είτε έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020 έναν από τους περιγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα Ι, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.03.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα Ι, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020,

ii) είτε έχουν την έδρα τους στο Δήμο Μεσαπείων και στις Δημοτικές Ενότητες Νέας Αρτάκης και Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων, ανεξαρτήτως ΚΑΔ.

ββ) Επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Αυγούστου 2020.

γγ) Επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ' όλη την περίοδο αυτή.

δδ) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα.

2. Εκδήλωση ενδιαφέροντος δύνανται να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου οι οποίες:

α) Είτε δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 κατά την έννοια του Κανονισμού υπ' αρ. 651/2014 (ΕΕ L 187/26.6.2014) και δεν έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικά οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, κατά την έννοια του Παραρτήματος Ι του Καν. 651/2014, δύναται να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος ακόμη και αν ήταν προβληματικές στις 31/12/2019, υπό την προϋπόθεση ότι:

αα) δεν υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία και

ββ) δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης, ή δεν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.

β) Είτε πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού υπ' αρ. 1407/2013 (ΕΕ L351/1 της 24.12.2013) και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο, για την τριετία 2018-2020.