Κόσμος

Ιορδανία: Σειρά εκρήξεων σε στρατιωτική βάση (βίντεο)

Εκρήξεις σημειώθηκαν σε περιοχή όπου στεγάζονται στρατιωτικές βάσεις.

Μια σειρά ισχυρών εκρήξεων κλόνισαν μια στρατιωτική βάση της Ιορδανίας έξω από την πόλη Ζάρκα στο βορειοανατολικό άκρο της πρωτεύουσας Αμάν, ανέφερε μια πηγή ασφαλείας.

Δεν έχει καταστεί άμεσα σαφές τι προκάλεσε τις εκρήξεις σε μια περιοχή όπου βρίσκονται δεκάδες στρατιωτικές βάσεις στα περίχωρα της εκτεταμένης βιομηχανικής πόλης.

Κάτοικοι ανέφεραν ότι παράθυρα σπιτιών θρυμματίστηκαν σε τμήματα της πόλης, από όπου φαίνονταν μεγάλες φλόγες.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ιορδανίας μετέδωσε ότι οι εκρήξεις σημειώθηκαν στην περιοχή Γκαμπάουι, ανατολικά της Ζάρκα. Το πρακτορείο δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των στρατιωτικών Αρχών έχει ήδη σχηματιστεί επιτροπή για τη διερεύνηση των αιτίων των εκρήξεων.