Κορονοϊός: Ξεπέρασαν τους 300 οι θάνατοι στην Ελλάδα

Έσπασε το "φράγμα" των 300 νεκρών από την πανδημία στη χώρα μας.

Κατέληξε 89χρονος που νοσηλευόταν με κορονοϊό και υποκείμενα νοσήματα στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, με τη χώρα μας πια να μετρά 301 θανάτους από την πανδημία.

Ο άνδρας κατέληξε τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Χθες, Πέμπτη, ανακοινώθηκαν 372 νέα κρούσματα του κορονοϊού στην Ελλάδα, με τα 114 από αυτά να προέρχονται από τη μονάδα επεξεργασίας τροφίμων στα Γιαννιτσά, η οποία και ανέστειλε τη λειτουργία της. Οι εργαζόμενοι προέρχονται από τέσσερις διαφορετικές περιοχές, οι οποίες και μπήκαν σε καραντίνα με αυξημένα μέτρα.