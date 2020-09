Life

Βραβεύτηκε η Ντενίση στην Καρδίτσα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η βράβευση της Μιμής Ντενίση στο χωριό που γεννήθηκε ο πατέρας της. Όσα "εξομολογήθηκε" στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό".