Κοινωνία

Έκλεισαν δύο Εφορίες στην Αττική λόγω κορονοϊού

Βρέθηκαν θετικά κρούσματα. Ιχνηλάηιση τω επαφών των εργαζομένων.

Έκλεισαν δύο Εφορίες στην Αττική έπειτα από κρούσματα κορονοϊού.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για την Εφορία της Κηφισιάς και την Δ’ ΔΟΥ Αθηνών.

Στην Εφορία στην Κηφισιά εντοπίστηκαν δύο κρούσματα και στη ΔΥΟ Αθηνών ένα με αποτέλεσμα σήμερα οι υπηρεσίες να είναι κλειστές προκειμένου να γίνουν οι απαιτούμενες διαδικασίες.

Ήδη έχει ξεκινήσει ιχνηλάτηση των επαφών των εργαζομένων που βρέθηκαν θετικοί.