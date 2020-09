Οικονομία

“Κινούμαι Ηλεκτρικά”: “Γκαζώνουν” οι αιτήσεις για ηλεκτρικά οχήματα

Απορροφήθηκε ήδη το 10% των διαθέσιμων πόρων για φέτος. Αναλυτικά τα στοιχεία του ΥΠΕΝ.

Πλησιάζουν τις 5.000 οι αιτήσεις για επιδότηση αγοράς ηλεκτρικού οχήματος (ΙΧ, ποδηλάτου, δικύκλου/ τρικύκλου) που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής στο πλαίσιο του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το ενδιαφέρον του κοινού παραμένει ζωηρό, καθώς από τις 24 Αυγούστου που άνοιξε η πλατφόρμα kinoumeilektrika.gov.gr υποβάλλονται κατά μέσο όρο 400 αιτήσεις την ημέρα και έχουν ήδη κατανεμηθεί περίπου 4,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 10% των διαθέσιμων πόρων σε μόλις 15 ημέρες.

Η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ αξιολογεί με εντατικούς ρυθμούς τις αιτήσεις και υπάρχουν ήδη συμμετέχοντες που έχουν λάβει μηνύματα έγκρισης των αιτήσεων τους. Η διαδικασία θα επιταχυνθεί τις επόμενες μέρες, με στόχο ο κύκλος των πρώτων αιτήσεων να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό.

Οι πολίτες που έχουν αξιολογηθεί θετικά θα έχουν τη δυνατότητα από την ερχόμενη εβδομάδα και μετά την έκδοση του πρώτου σχετικού πίνακα να αιτούνται καταβολής της εγκεκριμένης ενίσχυσης μέσω της πλατφόρμας kinoumeilektrika.gov.gr. Θα αναρτηθούν σχετικές οδηγίες, καθώς και τεύχος οδηγού υποβολής του αιτήματος πληρωμής προς διευκόλυνση των ωφελούμενων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΕΝ:

-Το ηλεκτρικό ποδήλατο εξακολουθεί να είναι ο αδιαφιλονίκητος πρωταγωνιστής, με το 77% των αιτήσεων. Πέρα από το περιβαλλοντικό όφελος, αυτό αποτελεί και ενθαρρυντικό «σήμα» για αλλαγή της κουλτούρας των μετακινήσεων.

-Σημαντική είναι και η συμμετοχή του αυτοκινήτου. Ο αριθμός των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που καταχωρήθηκαν σε δύο εβδομάδες αναλογεί στο 67% των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, που πωλήθηκαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

-Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι μέσω της δράσης έχουν αποσυρθεί 625 παλαιά ρυπογόνα οχήματα (αυτοκίνητα και δίκυκλα), στοιχείο που υποστηρίζει την στόχευση για μείωση των ρύπων.

Πέρα από το περιβαλλοντικό, ισχυρό είναι και το αναπτυξιακό αποτύπωμα του «Κινούμαι Ηλεκτρικά», εάν ληφθεί υπόψη ότι σε ένα δύσκολο περιβάλλον, έχει γίνει τζίρος στην αγορά της τάξης των 35 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά οχήματα, αλλά και φορτιστές, καθώς έχουν υποβληθεί 120 αιτήσεις για εγκατάσταση ιδιωτικών σημείων φόρτισης. Παράλληλα υλοποιούνται πρωτοβουλίες και για την εγκατάσταση δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να υπάρχουν φορτιστές σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Σημειώνεται τέλος ότι η συμμετοχή των νησιών συνολικά αγγίζει το 20% των οχημάτων που επιδοτούνται μέσω της δράσης, κάτι που δικαιώνει την επιλογή του ΥΠΕΝ να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης στη νησιωτική χώρα.

H κατανομή των αιτήσεων: