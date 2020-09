Κόσμος

Σε ευρωπαϊκές χώρες τα ασυνόδευτα παιδιά της Μόριας

Η ανακοίνωση του Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας για τα ασυνόδευτα ανήλικα της Μόριας.

Δέκα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υποδεχθούν περίπου 400 ασυνόδευτους ανήλικους μετανάστες που απομακρύνθηκαν από τη Λέσβο μετά την πυρκαγιά στον καταυλισμό της Μόριας, ανακοίνωσε σήμερα ο γερμανός υπουργός Εσωτερικών Χορστ Ζεεχόφερ.

«Οι επαφές μας με τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδήγησαν στο να συμμετάσχουν 10 χώρες μέλη στη μεταφορά» αυτών των 400 ανηλίκων, δήλωσε ο Ζεεχόφερ από το Βερολίνο, διευκρινίζοντας ότι η Γερμανία και η Γαλλία θα αναλάβουν καθεμιά από 100 έως 150 απ' αυτά τα παιδιά.