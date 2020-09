Οικονομία

Κτηματολόγιο: Παράταση για επτά περιοχές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι περιφέρειες για τις οποίες δόθηκε παράταση και οι οδηγίες για τη δήλωση κτηματογράφησης.

Για όσους είναι κάτοχοι ακίνητης ιδιοκτησίας σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κιλκίς, Εύβοιας, Βοιωτίας, Κορινθίας, Κοζάνης, Πιερίας και Λάρισας, παρατείνεται η Ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων, για το Κιλκίς μέχρι 14 Οκτωβρίου 2020, και για όλες τις άλλες περιοχές μέχρι 22 Οκτωβρίου 2020.

Όπως υπογραμμίζει το Ελληνικό Κτηματολόγιο, η διαδικασία της Ανάρτησης πραγματοποιείται, για πρώτη φορά, πλήρως ψηφιακά, χωρίς την υποχρέωση του πολίτη για αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία Κτηματογράφησης.

Οι ιδιοκτήτες, αφού επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, στην ιστοσελίδα ktimatologio.gr

μπορούν να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν την καταγραφή της ιδιοκτησίας τους, αποφεύγοντας έτσι δικαστικές επιλύσεις που κοστίζουν σε χρόνο, χρήμα και ταλαιπωρία.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να δουν και να ελέγξουν:

Την περιγραφή και τη νομική πληροφορία των ακινήτων τους (Κτηματολογικός Πίνακας)

Τα όρια των γεωτεμαχίων τους (Κτηματολογικό Διάγραμμα)

Εάν συμφωνούν με τα στοιχεία της Ανάρτησης, δεν χρειάζεται να προβούν σε άλλη ενέργεια.

Εάν δεν συμφωνούν με κάποια από τα στοιχεία, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση διόρθωσης (μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία λήξης), ηλεκτρονικά στο ktimatologio.gr ή στο γραφείο κτηματογράφησης, κατόπιν ραντεβού.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν έχουν δηλώσει στο Κτηματολόγιο την ακίνητη περιουσία τους, έχουν ακόμα περιθώριο να το κάνουν ψηφιακά στο ktimatologio.gr ή στο γραφείο κτηματογράφησης κατόπιν ραντεβού.