Τα συγχαρητήρια των Metallica στην Μπάγερν Μονάχου

Οι Metallica έδωσαν μάλιστα τα εύσημα στους Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και Σερτζ Γκνάμπρι.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποίησαν οι Metallica για να συγχαρούν την Μπάγερν Μονάχου για την επιτυχημένη της πορεία το 2020. Μάλιστα έδωσε τα εύσημα στους Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και Σερτζ Γκνάμπρι για τις επιδόσεις τους στο σκοράρισμα.

Στην κίνηση αυτή οδήγησε την μπάντα ένα βίντεο της ομάδας, το οποίο έχει ως μουσική επένδυση το «Entrer Sandman» που περιέχεται στο νέο τους άλμπουμ S & M2, και το οποίο εκτέλεσαν οι Metallica μαζί με την Συμφωνική Ορχήστρα του Σαν Φρανσίσκο.

Το βίντεο της ομάδας ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η Μπουντεσλίγκα, το οποίο σχολίασε η μπάντα κάνοντας retweet.