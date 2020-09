Πολιτισμός

Πέθανε ο Ronald “Khalis” Bell

Ήταν ο συνιδρυτής των Kool & the Gang, τραγουδιστής, σαξοφωνίστας και παραγωγός .

Ο Ronald "Khalis" Bell, συνιδρυτής, τραγουδιστής, σαξοφωνίστας και παραγωγός του συγκροτήματος Kool & the Gang, πέθανε σε ηλικία 68 ετών.

Ο Bell πέθανε στο σπίτι του στις Παρθένες Νήσους των ΗΠΑ την Τετάρτη το πρωί έχοντας πλάι τη σύζυγό του. Η αιτία θανάτου δεν έχει γίνει γνωστή.

Οι Kool & the Gang δημιουργήθηκαν από τις ρίζες της τζαζ τη δεκαετία του 1960 και έγιναν από τα σημαντικότερα συγκροτήματα της δεκαετίας του 1970, συνδυάζοντας τζαζ, funk, R&B και ποπ. Μετά από μια σύντομη καθοδική πορεία επέστρεψαν δυναμικά τη δεκαετία του '80.

Ο Bell ίδρυσε το συγκρότημα με τον αδερφό του Robert "Kool" Bell μαζί με τους φίλους τους από τη γειτονιά Dennis "D.T." Thomas, Robert «Spike» Mickens, Charles Smith, George Brown και Ricky West.

Οι Kool & the Gang κέρδισαν βραβείο Grammy το 1978 για το έργο τους στο σάουντρακ της ταινίας «Saturday Night Fever». Το γκρουπ τιμήθηκε με το βραβείο Συνολικής Προσφοράς, BET Soul Train Lifetime Achievement το 2014 και εντάχθηκαν στο Songwriters Hall of Fame τέσσερα χρόνια αργότερα.

Ως αυτοδίδακτος μουσικός, ο Bell δημιούργησε τον δικό του ήχο σήμα κατατεθέν με κόρνο, μπάσο και συνθεσάιζερ.

Ο Bell έγραψε και συνέθεσε μερικά από τα σημαντικότερα τραγούδια του συγκροτήματος, όπως «Celebration», «Cherish», «Jungle Boogie» και το «Summer Madness», το οποία ακούγονται σε αρκετές ταινίες, μεταξύ άλλων στο "Rocky" και στο "Baby Boy".

Ο Bell σχεδίαζε μια σειρά από μικρού μήκους animation ταινίες με τίτλο «Kool TV» για την παιδική του ηλικία και την καριέρα του.