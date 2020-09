Υγεία - Περιβάλλον

#MathainoumeAsfaleis: Τραγουδούν μαθητές πριν το άνοιγμα των σχολείων (βίντεο)

Παιδιά τραγουδούν για τα μέτρα πρόληψης κατά του κορονοϊού στο σχολείο.

Με ένα νέο σποτ, στο οποίο τα παιδιά «μεταφράζουν» τα μέτρα προστασίας και πρόληψης στο σχολείο σε τραγούδι, ενισχύεται η καμπάνια ενημέρωσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που έχει ως στόχο την ομαλή έναρξη λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών και την τήρηση όλων των ενδεδειγμένων, από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του COVID-19, μέτρων προστασίας.

Στο νέο τηλεοπτικό σπoτ, τα παιδιά «τραγουδούν» τα μέτρα προστασίας κατά του κορονοϊού και εξηγούν πώς η μάσκα, ο σχολαστικός καθαρισμός χεριών, το παγούρι και τα άλλα μέτρα προστασίας θα βοηθήσουν, ώστε και αυτή τη σχολική χρονιά να συνεχίσουμε να #ΜαθαίνουμεΑσφαλείς.

Στην ιστοσελίδα mathainoumeasfaleis.gov.gr περιλαμβάνονται οδηγίες για εκπαιδευτικούς, φοιτητές και μαθητές, απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις, σχετικοί σύνδεσμοι, υπουργικές αποφάσεις, οδηγίες του ΕΟΔΥ αλλά και άλλες ενέργειες και δράσεις του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την πρόληψη εξάπλωσης του κορονοϊού.

Επιστρέφουμε στα θρανία, τηρώντας τα μέτρα, ακούγοντας τους δασκάλους και τους καθηγητές μας. Κάνουμε την προστασία της υγείας μας τραγούδι!

#MathainoumeAsfaleis.