Κοινωνία

ΕΛΑΣ: Αναζητά πληροφορίες για θανατηφόρο τροχαίο

Τη συνδρομή των πολιτών με πληροφορίες για τον θανάσιμο τραυματισμό οδηγού ζητεί η ΕΛΑΣ. Η ανακοίνωση...

Μαρτυρίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες οδηγός δίκυκλης μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στην περιοχή του Πειραιά αναζητά η τροχαία, που ζητεί τη συνδρομή όσων γνωρίζουν κάτι σχετικό.

Όπως ενημερώνει, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, στις 21:45 επί της οδού Ομ. Σκυλίτση, στο ύψος της εξόδου προς Ν.Π.Λ. Ποσειδώνος και Π.Π.Λ. Ποσειδώνος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, περιοχής Δήμου Πειραιά, δίκυκλη μοτοσικλέτα, χρώματος γκρι, μάρκας PIAGGIO, εξετράπη της πορείας της και ανετράπη επί του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού της μηχανής.

Η ΕΛΑΣ παρακαλεί όποιον γνωρίζει οτιδήποτε σχετικά με τις συνθήκες του τροχαίου αυτού δυστυχήματος να επικοινωνήσει με το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Πειραιώς, στα τηλέφωνα 210-4139263, 210-4139264, 210-4139270 και 210-4177700.