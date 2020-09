Πολιτισμός

ΗΠΑ: πουλήθηκαν περισσότεροι δίσκοι βινυλίου από CD μετά απο... δεκαετίες!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δέιχνουν τα στατιστικά δεδομένα απο τις πωλήσεις για το πρώτο οκτάμηνο.

Οι πωλήσεις CD μειώθηκαν σχεδόν κατά το ήμισυ το πρώτο εξάμηνο του έτους στις ΗΠΑ και είναι πλέον σημαντικά χαμηλότερες αυτών των δίσκων βινυλίου, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η επαγγελματική ένωση RIAA, σύμφωνα με την οποία αυτό έχει να συμβεί από το 1986.

Τους έξι πρώτους μήνες του 2020, 8,8 εκατομμύρια δίσκοι βινυλίου πωλήθηκαν στις ΗΠΑ αποφέροντας τζίρο 232,1 εκατ. δολαρίων και σημειώνοντας αύξηση 3,6% των πωλήσεών τους σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2019.

Συγκριτικά οι πωλήσεις CD έπεσαν κατά 47,6% στα 129,9 εκατ. δολάρια για 10,2 εκατ. CD που πωλήθηκαν, σύμφωνα με τα στοιχεία της Recording Industry Association of America.

Είναι η πρώτη φορά από το 1986 που οι πωλήσεις βινυλίου ξεπερνούν αυτές των CD, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων της RIAA. Εκείνη τη χρονιά, πρώτες σε πωλήσεις ήταν οι κασέτες, με ποσοστό 58%.

Όπως δείχνουν αυτά τα στοιχεία, τα LP και τα EP, οι δύο κύριες μορφές βινυλίου, δεν αντιστάθηκαν απλώς στο κλείσιμο των περισσότερων σημείων φυσικής πώλησης για πολλές εβδομάδες, λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού, αλλά τα πήγαν και καλά.

Ωστόσο μολονότι οι πωλήσεις του έχουν ανακάμψει, κυρίως λόγω μιας νέας γενιάς συλλογέων, το βινύλιο αντιπροσωπεύει μόνον το 4,1% του τζίρου της μουσικής βιομηχανίας στις ΗΠΑ κατά το πρώτο μισό του 2020.

Όπως ήταν αναμενόμενο, στον τομέα κυριαρχεί η ψηφιακή τεχνολογία, η οποία αντιπροσωπεύει το 91% των πωλήσεων της μουσικής βιομηχανίας, με το streaming να καταλαμβάνει το 84,8% αυτού του ποσοστού.

Σε ένα δύσκολο πλαίσιο, λόγω της πανδημίας της COVID-19, η μουσική βιομηχανία κατέγραψε αύξηση 5,6% του τζίρου της σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2019, ο οποίος ανήλθε σε 5,65 δισεκ. δολάρια.

Εξάλλου σε μια ένδειξη της αύξησης της ακρόασης μουσικής μέσω διαδικτύου, οι συνδρομές σε υπηρεσίες streaming αυξήθηκαν κατά 23% και έφτασαν τα 72,1 εκατομμύρια.