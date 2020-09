Υγεία - Περιβάλλον

Θαλάσσιες χελώνες: ρεκόρ από φωλιές στην Ελλάδα το 2020

Τι αναφέρουν οι μετρήσεις από τον "ΑΡΧΕΛΩΝ" για τις κύριες παραλίες ωοτοκίας στην χώρα μας και τις φωλιές.

Ανέλπιστα μεγάλος αριθμός φωλιών φέτος της Καρέτα στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη τη Μεσόγειο καταγράφηκαν τη φετινή χρονιά, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΑΡΧΕΛΩΝ, στοιχεία, τα οποία δίνουν το δικαίωμα να χαρακτηριστεί το 2020 σαν Έτος Θαλάσσιας Χελώνας.

Ειδικότερα, οι φωλιές της προστατευόμενης θαλάσσιας χελώνας Καρέτα που καταγράφηκαν φέτος από τον ΑΡΧΕΛΩΝ στα 75χλμ. των κύριων παραλιών ωοτοκίας στην Ελλάδα ανέρχονται σε 6.500, αριθμό εντυπωσιακά μεγαλύτερο από τις 5.400 φωλιές που είχαν καταγραφεί πέρυσι στις ίδιες παραλίες.

Όπως υπογραμμίζει η περιβαλλοντική οργάνωση, ανάλογη αύξηση υπήρξε και σε άλλες χώρες, κάτι το οποίο αποδίδεται στις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικράτησαν στη Μεσόγειο τα προηγούμενα χρόνια -και δεν έχει να κάνει με την καραντίνα και γενικότερα τις επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού.

Σύμφωνα πάντα με τον ΑΡΧΕΛΩΝ, ο κορονοϊός πάντως είχε ως αποτέλεσμα φέτος τη μεγάλη έλλειψη εθελοντών, κυρίως αυτών από το εξωτερικό που δεν μπόρεσαν να ταξιδέψουν, ωστόσο κατάφερε να αναπτύξει το πρόγραμμα παρακολούθησης και προστασίας της αναπαραγωγής της Καρέτα σε 75 χλμ. παραλιών ωοτοκίας.

Όπως επισημαίνει, σε όλες τις περιοχές βοήθησαν αφοσιωμένοι εθελοντές, οι περισσότεροι διαμένοντες στην Ελλάδα, καθώς και το προσωπικό και μέλη του Συλλόγου, που, συγκροτώντας ολιγομελείς ομάδες έφεραν σε πέρας τη δύσκολη αποστολή τους.

Στα 75χλμ παραλίας προσμετρώνται οι παραλίες στον κόλπο Λαγανά, όπου ο ΑΡΧΕΛΩΝ συνεργάζεται με το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, το νότιο τμήμα του Κυπαρισσιακού κόλπου, η περιοχή της λιμνοθάλασσας Κοτυχίου, οι παραλίες του Ρωμανού Μεσσηνίας και του Λακωνικού κόλπου, και οι παραλίες του Ρεθύμνου, των Χανίων και του κόλπου Μεσσαράς στην Κρήτη.

Σύμφωνα πάντα με τον ΑΡΧΕΛΩΝ, παρόμοια αύξηση υπήρξε και στις άλλες χώρες, τα αίτια της οποίας πρέπει να αναζητηθούν στις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικράτησαν τα τελευταία χρόνια στους βιοτόπους των θαλάσσιων χελωνών σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.

Δυστυχώς, όπως είναι γνωστό, δεν φθάνουν στη θάλασσα όλα τα χελωνάκια που εκκολάπτονται. Αυτά που θα βγουν απ' τις φωλιές πρέπει να κάνουν μια δύσκολη και επικίνδυνη διαδρομή, όπου έχουν να αντιμετωπίσουν όχι μόνο διάφορους θηρευτές αλλά και τη φωτορύπανση που χαρακτηρίζει τις περισσότερες παραλίες ωοτοκίας. Στις παραλίες αυτές καταβάλλεται τεράστια προσπάθεια από τους ερευνητές και εθελοντές του ΑΡΧΕΛΩΝ να διασωθούν τα χελωνάκια που αποπροσανατολίζονται από τα φώτα.

Από τις αρχές Αυγούστου η οργάνωση έχει απευθύνει έκκληση στους κατοίκους, τις επιχειρήσεις και τους επισκέπτες των περιοχών ωοτοκίας να χαμηλώνουν ή να σβήνουν τα φώτα μετά τις 11 το βράδυ μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Παράλληλα ενημερώθηκαν οι Δήμοι και τα κατά τόπους λιμεναρχεία για την κατάλληλη αντιμετώπιση συμβάντων αποπροσανατολισμού νεοσσών στις περιοχές τους.