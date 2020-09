Υγεία - Περιβάλλον

Νέα αυστηρά μέτρα στα ΚΔΑΠ

Αναλυτικές οδηγίες για το τι θα ισχύει από εδώ και πέρα.

Νέα αυστηρότερα μέτρα τίθενται σε εφαρμογή στις δομές ανοιχτής φροντίδας, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, σύμφωνα με δύο νέες εγκυκλίους, που υπέγραψε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Αναλυτικότερα, με τις εγκυκλίους, δίνονται λεπτομερείς οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία έναντι των συνθηκών που δημιουργεί η πανδημία COVID-19 τόσο των προνοιακών δομών ανοικτής φροντίδας ΑμεΑ και ηλικιωμένων, όσο και των ΚΔΑΠ και, συγκεκριμένα: των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ), των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Νέων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

Τι θα ισχύει

Οι δομές ανοιχτής φροντίδας ΑμεΑ, ηλικιωμένων, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ, θα λειτουργήσουν με πλήρη δυναμικότητα για την εξυπηρέτηση των ωφελουμένων και των οικογενειών τους. Σε σχετική ανακοίνωση τονίζεται η σημασία της τήρησης των μέτρων προφύλαξης από τη διάδοση του ιού και υπογραμμίζεται ότι απαιτείται η συστηματική εφαρμογή των πολλαπλών μέτρων που λειτουργούν ενιαία ως σύνολο και περιλαμβάνονται στις εγκυκλίους.



«Παραμένουμε προσηλωμένοι στην ασφάλεια των ευάλωτων συμπολιτών μας και παίρνουμε όλα εκείνα τα μέτρα που οι ειδικοί μάς προτείνουν», δήλωσε σχετικά η υφυπουργός Εργασίας κ. Μιχαηλίδου, συμπληρώνοντας: «Με τις δύο εγκυκλίους, που εκδώσαμε, κάνουμε ακριβώς αυτό: αυστηροποιούμε τα μέτρα ατομικής προστασίας και προφύλαξης για τις δομές ανοιχτής φροντίδας και τα ΚΔΑΠ, προβλέποντας αναλυτικά και με λεπτομέρεια για κάθε σημείο της καθημερινής τους λειτουργίας».