Κοινωνία

Φυλακές Κορυδαλλού: Έφοδος σε κελιά βαρυποινιτών (εικόνες)

Αυτοσχέδια όπλα, ναρκωτικά και πολλά άλλα βρέθηκαν κατά την έφοδο των ανδρών της ΟΠΚΕ στα κελιά.

Πολύωρη έρευνα πραγματοποιήθηκε από βραδινές ώρες χθες μέχρι πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε κελιά βαρυποινιτών του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού Ι.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., "κατά τη διάρκεια της έρευνας, που πραγματοποιήθηκε από Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του Καταστήματος και παρουσία Εισαγγελέα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

(14) αυτοσχέδια μαχαίρια,

(6) αυτοσχέδια σουβλιά,

(6) μεταλλικές λάμες,

(34) μεταλλικά και ξύλινα κοντάρια,

κλειδί για χειροπέδες,

(3) μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών, πιθανόν κοκαΐνης,

(1) μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών, πιθανόν ηρωίνης,

(19) χάπια,

(9) κινητά τηλέφωνα και (9) φορτιστές,

(5) ακουστικά κινητού τηλεφώνου και (2) μπαταρίες,

(5) φορητά μέσα αποθήκευσης, (3) ηχεία και κάμερα,

(5) καθρεφτάκια παρακολούθησης,

(5) μεταλλικές σπάτουλες και μεταλλικό κλειδί,

(35) καρφιά και (12) βίδες,

(6) κομμάτια τζάμι και (3) κομμάτια σύρμα,

(2) ψαλίδια, (2) νυχοκόπτες και (2) ξυραφάκια,

(2) πλακάκια, μεταλλική πιρούνα και λουκέτο.

Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πειραιά, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος".