Εντάλματα σύλληψης για πάνω από 130 στρατιωτικούς και δικαστές στην Τουρκία

Συνεχίζονται οι σαρωτικές επιδρομές που πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα.

Οι τουρκικές αρχές διέταξαν τη σύλληψη 130 υπόπτων ως υποστηρικτών του μουσουλμάνου ιερωμένου Φετουλάχ Γκιουλέν στο πλαίσιο σαρωτικών επιδρομών που πραγματοποίησαν σε όλη τη χώρα.

Οι ύποπτοι, στους οποίους περιλαμβάνονται πρώην και νυν στρατιωτικοί και δικαστές, κατηγορούνται ότι είχαν επαφές με τον Γκιουλέν σχετικά με την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος του 2016, την οποία ο ιερωμένος κατηγορείται ότι ενορχήστρωσε, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Οι "επιδρομές" πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες πόλεις, περιλαμβανομένων της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας, και ακολουθούν την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος σχεδόν 150 υπόπτων μια μέρα πριν.

Τέσσερα χρόνια μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος του Ιουλίου 2016 από ένα τμήμα των ενόπλων δυνάμεων, οι αρχές προβαίνουν σχεδόν καθημερινά σε επιχειρήσεις καταστολής των οπαδών του Γκιουλέν. Οι τουρκικές αρχές χαρακτηρίζουν τρομοκρατική οργάνωση το κίνημα του Γκιουλέν και υποστηρίζουν πως το δίκτυό του έχει διεισδύσει εδώ και δεκαετίες σε σημαντικούς δημόσιους θεσμούς.