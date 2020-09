Life

“Καφέ της Χαράς”: ανατροπές και…νέες ταραχές στο Κολοκοτρωνίτσι

Ένας γάμος, μια εγκυμοσύνη, ένα μυστήριο και ένας κρυφός έρωτας στα νέα επεισόδια της θρυλικής σειράς του Χάρη Ρώμα και της Άννας Χατζησοφιά.

Δεν ησυχάζουν ποτέ οι κάτοικοι στο χωριό Κολοκοτρωνίτσι και αυτό αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά στα νέα επεισόδια του «Καφέ της Χαράς» που θα κάνει πρεμιέρα στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 21:00.

Οι εξελίξεις τρέχουν στο ξεκίνημα της νέας σεζόν του «Καφέ της Χαράς» και η κόντρα ανάμεσα στον Περίανδρο, τη Στέλλα και τη Βάλια βρίσκεται στην κορύφωσή της. Αφορμή η παράσταση - μιούζικαλ με τίτλο «Λουιζιάνα» που ανεβαίνει στο «Καφέ της Χαράς» από τη Στέλλα και όλη την παρέα του καφέ. Ως απάντηση ο Περίανδρος αποφασίζει να ανεβάσει, την ίδια μέρα και ώρα, ένα κλασσικό κωμειδύλλιο, τη «Γκόλφω», με τις φουστανέλες του, τα σιγκούνια του και όλα τα παραδοσιακά. Η κόντρα τους θα κορυφωθεί με αφορμή μια εξαφάνιση! Η Χάιδω εξαφανίζεται ως δια μαγείας και η Στέλλα φοβάται ότι τη σκότωσε ο Πολυμενέας παρασυρμένος από το πάθος του για την Κανέλα. Και ενώ όλο το χωριό ζει σε ρυθμό φιλμ νουάρ, ο Μάνος και η Βάλια θα ζήσουν μια νύχτα έρωτα που θα ανατρέψει τις ζωές τους!

Στο μεταξύ η Σταυρούλα και ο Φατσέας φαίνεται ότι προσπαθούν να ξανασμίξουν. Τι θα γίνει, όμως, όταν αποκαλυφθεί, όχι μόνο η πλαστογραφία του απολυτηρίου του Βαγγέλη, αλλά και οι απάτες που έκανε εκμεταλλευόμενος την θέση της πρώην συζύγου του ως Δημάρχου;

Ενώ, όμως, ο Μάνος είναι έτοιμος να χωρίσει με την Αρετή, εκείνη καθοδηγούμενη από τον Περίανδρο, προφασίζεται ότι είναι έγκυος. Έτσι δρομολογείται ο γάμος του νεαρού Πώποτα με τη γιατρίνα του χωριού και η Βάλια απελπισμένη, τη βραδιά των αρραβώνων του Μάνου και της Αρετής, θα ζητήσει παρηγοριά στην αγκαλιά του Δημήτριου!

Ο Περίανδρος αρχίζει να έρχεται πιο κοντά με τη Στέλλα και αυτό είναι κάτι που τον τρελαίνει… Κι ενώ προσπαθεί να διαχειριστεί τα συναισθήματά του για τη Στέλλα, τα πράγματα θα μπερδευτούν ακόμη περισσότερο, όταν στο χωριό επιστρέφει η Χαρά! Κακά ξεμπερδέματα μυριζόμαστε!

Τι θα γίνει ανάμεσα στη Βάλια, τον Μάνο και τον πατέρα Δημήτριο;

Θα συνασπιστούν Περίανδρος και Χαρά για να ΜΗΝ είναι τα παιδιά τους μαζί; Μήπως θέλουν να αποφύγουν να γίνουν συμπέθεροι γιατί… οι παλιές αγάπες είναι παντοτινές;

Τα ερωτήματα ζητούν απαντήσεις και η χαρισματική πένα του Χάρη Ρώμα και της Άννας Χατζησοφιά είναι σίγουρο πως θα μας τις δώσει με τον ευφάνταστο και γεμάτο χιούμορ τρόπο τους που μετατρέπει τόσα χρόνια τώρα την καθημερινότητα των ανθρώπων ενός χωριού σε μαγικές ιστορίες!

Πρεμιέρα την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 21:00!

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Χάρης Ρώμας, Ρένια Λουιζίδου, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τζόυς Ευείδη, Πάρης Σκαρτσολιάς, Έφη Ρασσιά, Χριστίνα Τσάφου, Φωτεινή Ντεμίρη, Κώστας Φλωκατούλας, Βασίλης Χαλακατεβάκης, Περικλής Λιανός, Μαίρη Ραζή, Στέλιος Γούτης, Δημήτρης Μαχαίρας, Μαριαλένα Ροζάκη, Απόστολος Καμιτσάκης, Βαγγέλης Δουκουτσέλης, Γιάννης Παπαθανάσης, Αντώνης Καλομοιράκης, Εύη Κολιούλη, Νίκος Τσάκωνας.

οι μικροί: Χρίστος και Κώστας Πιπεριάς – Σινανιώτης

και η Μαρία Κανελλοπούλου

Στο ρόλο της «Στέλλας» η Ζέτα Δούκα

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τάκης Μιχαήλ

ΣΕΝΑΡΙΟ: Χάρης Ρώμας – Άννα Χατζησοφιά

EXECUTIVE PRODUCER: Σταύρος Καπελούζος

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

#ToKafeTisXaras