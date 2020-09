Κοινωνία

Νεοσύλλεκτος θετικός στον κορονοϊό - Δεκάδες φαντάροι σε καραντίνα

Η μονάδα που υπηρετούσε εκκενώθηκε από το προσωπικό και στρατιώτες.

Θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε ένας νεαρός νεοσύλλεκτος, ο οποίος παρουσιάστηκε πρώτα στο στρατόπεδο κατάταξής στην Καβυσσό Έβρου και έπειτα μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο που είναι να υπηρετήσει στην Αλεξανδρούπολη

Σύμφωνα με πληροφορίες του e-evros, ο νεαρός στρατιώτης προέρχεται από την Χαλκιδική και παρουσιάστηκε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020 στο Στρατόπεδο Βογιατζή στην Καβυσσό Έβρου όπου και είχαν υποβληθεί όλοι οι νεοσύλλεκτοι σε προληπτικό τεστ κορονοϊού.

Η μονάδα που υπηρετούσε εκκενώθηκε από το προσωπικό και στρατιώτες όπου και θα γίνει στον χώρο του στρατοπέδου απολύμανση, όπως και όσοι ήρθαν σε επαφή μαζί του, θα υποβληθούν σε τεστ κατά του κορονοϊού.

Παράλληλα, ο ίδιος δεν εμφάνισε συμπτώματα και μπήκε σε καραντίνα εντός του στρατοπέδου.

Ιχνηλατούνται οι επαφές του και στα δύο στρατόπεδα που παρουσιάστηκε. Προς το παρόν 24 άτομα τέθηκαν σε καραντίνα.