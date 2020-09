Κόσμος

Βραζιλία: Υπουργός χαρακτήρισε “υπαρξιακά ζόμπι” τους άθεους νέους!

Απέδωσε μάλιστα τις αυτοκτονίες στην απουσία πίστης.

Ο υπουργός Παιδείας της Βραζιλίας, ο ευαγγελικός πάστορας Μίλτον Ριμπέιρο, δήλωσε ότι οι νέοι που δεν πιστεύουν στον Θεό είναι “υπαρξιακά ζόμπι” και ότι η απουσία αξιών είναι μία από τις βασικές αιτίες για το μεγάλο ποσοστό αυτοκτονιών των νέων.

“Δεν υπάρχει πλέον νεολαία που να πιστεύει σε πράγματα όπως ο Θεός, η πολιτική, η θρησκεία και η οικογένεια. Έχουν χάσει όλες τις αναφορές τους (...) Σήμερα έχουμε στη Βραζιλία, κατά τη γνώμη μου, υπαρξιακά ζόμπι εξαιτίας αυτής της εξαφάνισης των αρχών και της πίστης”, επεσήμανε ο Ριμπέιρο στη διάρκεια εκδήλωσης με θέμα την πρόληψη των αυτοκτονιών και των αυτοτραυματισμών.

“Η μεγάλη μόδα των κοινωνιολόγων, των φιλοσόφων και κάποιων πολιτικών ρευμάτων έχει καταστρέψει τα πάντα (...) χωρίς να τα αντικαταστήσει με κάτι. Για τον λόγο αυτό οι έφηβοί μας έχουν αυτό το κενό που τους οδηγεί να ζουν χωρίς σκοπό και να παίρνουν τη ζωή τους”, πρόσθεσε.

Περίπου 12.000 άνθρωποι αυτοκτονούν κάθε χρόνο στη Βραζιλία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, σε μια χώρα με 212 εκατομμύρια κατοίκους.

Ο 62χρονος Ριμπέιρο, πάστορας πρεσβυτεριανής εκκλησίας στην πολιτεία Σάο Πάολο, είναι ο τέταρτος υπουργός Παιδείας της κυβέρνησης του ακροδεξιού προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου.