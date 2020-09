Κοινωνία

Θρήνος στην κηδεία του αστυνομικού που σκοτώθηκε σε τροχαίο εν ώρα υπηρεσίας

Στην ιδιαίτερη πατρίδα του το στερνό "αντίο" στον 33χρονο. Το συλλυπητήριο μήνυμα του Αρχηγού της ΕΛΑΣ.

Θρήνος στην Ελληνική Αστυνομία αλλά και στην Νάουσα όπου συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία, τον αστυνομικό της Ομάδας ΔΙΑΣ, που σκοτώθηκε σε τροχαίο, εν ώρα υπηρεσίας.



Ο 33χρονος ήταν πατέρας ενός μικρού παιδιού. Το τροχαίο σημειώθηκε την Τετάρτη όταν ο 33χρονος και ο συνάδελφός του πήραν σήμα για να συνδράμουν σε κατάσβεση πυρκαγιάς στον Άγιο Κοσμά. Αμέσως μετά το τροχαίο, οι δυο αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιείο της Βούλας. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατο του 33χρονου. Ο 25χρονος συνεπιβάτης του έχει τραυματιστεί πολύ σοβαρα.

Το Συλλυπητήριο μήνυμα του Αρχηγού της ΕΛΑΣ



«Απευθύνουμε σήμερα το τελευταίο αντίο στον αείμνηστο συνάδελφο Ευάγγελο Νοΐδη και τον αποχαιρετούμε στο ιδιαίτερο ταξίδι του στο χώρο και χρόνο της αθανασίας. Ανείπωτη είναι η θλίψη για τον άδικο χαμό του εν ώρα καθήκοντος. Σύσσωμη η Αστυνομική Οικογένεια θρηνεί για την απροσδόκητη και αιφνιδιαστική απώλεια ενός αστυνομικού που επί μία δεκαετία διετέλεσε στέλεχος της Ομάδας ΔΙΑΣ, μιας Υπηρεσίας πρώτης γραμμής δίπλα στον πολίτη και στην κοινωνία.

Ευχαριστούμε τον Βαγγέλη για την προσφορά του στην αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο ζήλος και η ακέραιη συνέπειά του για τη διαφύλαξη του αγαθού της ασφάλειας και της άμεσης ανταπόκρισης στην προστασία του πολίτη καταλείπουν σε όλους εμάς μνήμη γενναιότητας και ηρωισμού.

Ως Αρχηγός του Σώματος εκφράζω τα θερμά, βαθύτατα και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και σε όλους τους οικείους του. Η ευσυνειδησία και το ψυχικό σθένος του κατά την επιτέλεση των καθηκόντων του θα παραμείνουν ανεξίτηλα χαραγμένα στη μνήμη όλων μας.

Αιωνία του η μνήμη!»