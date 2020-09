Πολιτική

Deutsche Welle: Ποιες κυρώσεις ετοιμάζει η ΕΕ για την Τουρκία

Ποια είναι τα ισχυρότερα διπλωματικά χαρτιά που θα μπορούσε να παίξει η ΕΕ» σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Η αγγλική έκδοση της Deutsche Welle δημοσιεύει ρεπορτάζ σχετικά με τις κυρώσεις που εξετάζει η ΕΕ να επιβάλλει στην Τουρκία. Σύμφωνα με όσα έχει αφήσει να εννοηθούν ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας Ζοζέπ Μπορέλ οι κυρώσεις δεν θα αφορούν μόνο μεμονωμένα πρόσωπα. Θα επιβληθούν και σε εταιρείες που μετέχουν στις παράνομες ερευνητικές δραστηριότητες, αλλά και τις τράπεζες που χρηματοδοτούν τις ιδιοκτήτριες εταιρείες αλλά και τα πλοία και γεωτρύπανα, για τα οποία θα κλείσουν τα λιμάνια της ΕΕ και δεν θα μπορούν να προμηθεύονται ανταλλακτικά.

Το δημοσίευμα συνεχίζει αναφέροντας ότι θα μπορούσαν επίσης να επιβληθούν κυρώσεις κατά ολόκληρων κλάδων της τουρκικής οικονομίας. Ειδικότερα αυτό αφορά τομείς «στους οποίους η οικονομία της Τουρκίας είναι στενά συνδεδεμένη με την ευρωπαϊκή» αλλά και την τελωνειακή ένωση - που διευκολύνει μια σχεδόν αφορολόγητη διακίνηση εμπορευμάτων μεταξύ της Τουρκίας και της ΕΕ. «Η τελωνειακή ένωση και οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις είναι τα ισχυρότερα διπλωματικά χαρτιά που θα μπορούσε να παίξει η ΕΕ» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο ρεπορτάζ.

Στο πλαίσιο των κυρώσεων θα μπορούσε να αποφασιστεί ακόμη και ο οριστικός τερματισμός των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας με την ΕΕ, κάτι που απαιτεί ανοικτά η Αυστρία, όμως άλλα κράτη μέλη δεν εμφανίζονται ακόμη έτοιμα για ένα τέτοιο βήμα.