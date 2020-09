Πολιτική

Καραμανλής: δημοπρασία για το Flyover που θα αλλάξει τη Θεσσαλονίκη

Πότε αναμένεται να ξεκινήσει η κατασκευή της μεγαλύτερης εναέριας οδού στην Ελλάδα.

Ξεκίνησε η πρώτη φάση του διαγωνισμού για την αναβάθμιση της Ανατολικής Περιφερειακής της Θεσσαλονίκης (Flyover), μέσα σε λιγότερο από τρεις μήνες από την παρουσίαση του σχεδίου για το ιδιαίτερα σημαντικό αυτό έργο.

Συγκεκριμένα, υπεγράφη σήμερα από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστα Καραμανλή, η έγκριση των τευχών για την πρόσκληση της πρώτης φάσης της προεπιλογής των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό. Η πρόσκληση δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια και η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 4-6 μήνες.

Η Β’ φάση του διαγωνισμού προβλέπεται να ξεκινήσει αμέσως μετά, με την κατάθεση των προσφορών, και να ολοκληρωθεί εντός του 2021, ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσει η κατασκευή του έργου.

Πρόκειται για ένα «δρόμο πάνω από το δρόμο», τη μεγαλύτερη εναέρια οδό στην Ελλάδα, με συνολικό μήκος έργου 13 χιλιόμετρα, που περιλαμβάνει την κατασκευή μιας Υπερυψωμένης Ταχείας Λεωφόρου, μήκους περίπου 9,5 χιλιομέτρων, τέσσερα εκ των οποίων σε συνεχή γέφυρα, καθώς και 9 ανισόπεδους κόμβους και 3 νέες σήραγγες. Ο νέος δρόμος θα αποτελείται από τέσσερις λωρίδες, δύο -συν τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ)- ανά κατεύθυνση.

Το εκτιμώμενο κόστος υλοποίησης του έργου είναι 370 εκ. ευρώ.

«Το Flyover, αυτός ο αυτοκινητόδρομος – στολίδι, που όμοιος του δεν θα υπάρχει πουθενά αλλού στην Ελλάδα, αποτελεί έναν από τους τρεις άξονες του σχεδίου μας για τη συμπρωτεύουσα, μαζί με το Μετρό Θεσσαλονίκης και την αντιμετώπιση του προβλήματος του ΟΑΣΘ» τόνισε ο κ. Καραμανλής σε δηλώσεις του.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών υπογράμμισε ότι πρόκειται για έναν οδικό άξονα υψηλών προδιαγραφών που θα έχει σημαντικά οφέλη για την πόλη της Θεσσαλονίκης και για όλη την ευρύτερη περιοχή, σε όλα τα επίπεδα. Τέλος στη συμφόρηση της Περιφερειακής Οδού, πιο γρήγορες και κυρίως ασφαλείς μετακινήσεις, απόλυτος σεβασμός στο περιβάλλον, πιο εύκολη πρόσβαση από τη μία άκρη της πόλης στην άλλη αλλά και από και προς γειτονικές πόλεις και κρίσιμους προορισμούς.

«Σήμερα ο δείκτης θνησιμότητας στην Ανατολική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης είναι 12 φορές μεγαλύτερος σε σχέση με την Αττική Οδό στην Αθήνα και ο δείκτης τραυματισμών σχεδόν 14 φορές μεγαλύτερος. Ο νέος αυτοκινητόδρομος λοιπόν δεν θα βελτιώσει απλώς την καθημερινή ζωή στη Θεσσαλονίκη, αλλά και θα σώσει ζωές», τόνισε ο κ. Καραμανλής και πρόσθεσε: «Έχω πει πολλές φορές ότι στη Θεσσαλονίκη χρωστάμε, όλες οι κυβερνήσεις. Και ήρθε η ώρα να ξεπληρώσουμε σιγά σιγά αυτό το χρέος».