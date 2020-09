Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Στην Μυτιλήνη τα πρώτα rapid test στην Ελλάδα

Η πρώτη ποσότητα των γρήγορων τεστ φθάνει στην χώρα μας, με πρώτο σταθμό την Λέσβο, λόγω της κρίσης με τους χιλιάδες αλλοδαπούς.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υ. Υγείας, «η Ελληνική Κυβέρνηση ενεργώντας με ταχύτητα, εξασφάλισε την αγορά 200.000 τεμαχίων ταχείας εξέτασης αντιγόνων κορονοϊού (Covid-19 Ag Rapid Test). Τα ταχέα αντιγόνα, που η Πατρίδα μας είναι μια από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που τα προμηθεύεται, θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες των επιστημόνων της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, τόσο στην καθημερινή κλινική πράξη την περίοδο του χειμώνα, όσο και για τη διερεύνηση επιδημιών».

Όπως τονίζεται, η πρώτη εφαρμογή τους θα είναι για τη συνθήκη κρίσης που αντιμετωπίζουμε στην Μυτιλήνη.

«Η αγορά καλύφθηκε από δωρεά του κ. Θανάση Μαρτίνου, ύψους 1.000.000 ευρώ και οργανώθηκε αερογέφυρα με ειδική ναυλωμένη πτήση της Aegean, η οποία αναμένεται αρχικά να προσγειωθεί σήμερα στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης και ακολούθως στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αθήνα», καταλήγει η ανακοίνωση του Υπ. Υγείας.