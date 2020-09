Παράξενα

Χαλκίδα: Αγριογούρουνο... έκοβε βόλτες στην πόλη (εικόνες)

Δεν πίστευαν στα μάτια τους όσοι είδαν το άγριο ζώο, να... σουλατσάρει σε κεντρικά σημεία της πόλης.

Περίπου στις 7:15 το πρωί της Παρασκευής (11-09-2020), εμφανίστηκε ένα αγριογούρουνο επί της Λεωφόρου Καραμανλή στη Χαλκίδα...

Αφού έκανε μία...στάση στην οδό Μακρυγιάννη, συνέχισε την βόλτα του δίπλα στο κεντρικό δρόμο της πόλης.

Έκπλητκοι κάτοικοι και περίοικοι έβλεπαν το άγριο ζώο να κόβει βόλτες στην περιοχή, προφανώς έχοντας αποκοπεί απο το κοπάδι του, πιθανότατα στην προσπάθεια ανζζήτησης τροφής

Πηγή: EviaZoom.gr