Κορονοϊός: θετικός 9χρονος μαθητής

Είχε έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα. Ξεκίνησε η ιχνηλάτηση των επαφών του παιδιού.

Ένα νέο κρούσμα κορονοϊού επιβεβαιώθηκε στο Ρέθυμνο.

Συγκεκριμένα, πρόκειται ένα αγοράκι 9 ετών που παρουσίασε ήπια συμπτώματα και έκανε το τεστ στο Νοσοκομείο Ρέθυμνου, το οποίο βγήκε θετικό.

Το παιδί βρίσκεται σε καραντίνα στο σπίτι του και σύμφωνα με πληροφορίες είχε έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού.

Πλέον, αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία ιχνηλάτησης των επαφών του.

Πηγή: neakriti.gr