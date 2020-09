Πολιτική

Νέα NAVTEX από την Τουρκία για άσκηση με πραγματικά πυρά

Ποια περιοχή δεσμεύει η Τουρκία με την νέα NAVTEX και για ποιες ημέρες.

Νέα NAVTEX εξέδωσε η Τουρκία για εκπαιδευτικές ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, δεσμεύοντας περιοχή βόρεια της Κύπρου.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι ασκήσεις θα περιλαμβάνουν πραγματικά πυρά και θα λάβουν χώρα μεταξύ 12 με 14 Σεπτεμβρίου.



Σημειώνεται ότι η εν λόγω NAVTEX δεν αφορά στο «Oruc Reis».

Η τουρκική Navtex:





TURNHOS N/W : 1134/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 11-09-2020 16:24)

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, BETWEEN 12-14 SEP 20 FROM 0500Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY SADRAZAMKOY AREA:

35 36.55 N - 032 29.80 E

35 11.82 N - 033 00.85 E

35 26.50 N - 033 18.23 E

35 50.73 N - 032 46.80 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 141500Z SEP 20.