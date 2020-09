Πολιτική

Πέντε Γραμματείες στην Προεδρία της Κυβέρνησης

Πόσες θέσεις προβλέπονται στο οργανόγραμμα του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για τον νέο οργανισμό της ΠτΚ.

Σχέδιο προεδρικού διατάγματος για τον οργανισμό της Προεδρίας της Κυβέρνησης κατατέθηκε στο ΣτΕ για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία.

Ο οργανισμός της Προεδρίας της Κυβέρνησης υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό και συντάθηκε σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου 4622/2019 για το επιτελικό κράτος.

Το σύνολο των θέσεων εργασίας της Προεδρίας της Κυβέρνησης ανέρχεται στα 440 άτομα, εκ των οποίων, οι 100 θέσεις θα είναι μετακλητών υπαλλήλων και οι 340 οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και δημοσιογράφων. Από τις 340 θέσεις προσωπικού οι 210 θα είναι θέσεις μονίμων υπαλλήλων δημοσίου δικαίου και οι 130 θα είναι θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Η Προεδρία της Κυβέρνησης σύμφωνα με το σχέδιο διατάγματος θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 184.800 ευρώ.

Η διάρθρωση της Προεδρίας της Κυβέρνησης περιλαμβάνει τις εξής Γενικές Γραμματείες:

Πρωθυπουργού, Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, Συντονισμού, Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και Ειδική Γραμματεία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Κυβερνητικού Έργου.

Σύμφωνα με τον οργανισμό στην Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης ανήκει η εποπτεία της ΕΡΤ και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), αλλά και θεμάτων που αφορούν γενικότερα το χώρο του τύπου.