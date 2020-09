Πολιτική

Κεραμέως: “Task force” για τα κρούσματα σε σχολεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα πως επιστρέφουμε στα θρανία τηρώντας τα μέτρα έστειλε η υπουργός Παιδείας. Ποιες είναι οι προτεραιότητες του υπουργείου.

Το μήνυμα πως επιστρέφουμε στα θρανία τηρώντας τα μέτρα, ακούγοντας τους καθηγητές, ακολουθώντας τις οδηγίες των ειδικών, έστειλε η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως κατά τη σημερινή τακτική ενημέρωση για την εξέλιξη της Covid-19 στην Ελλάδα, με τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά, τον επίκουρο καθηγητή του τμήματος Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μέλος της επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας, Γκίκα Μαγιορκίνη και την καθηγήτρια λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Βάνα Παπαευαγγέλου.

Ανακοίνωσε ότι προωθείται νέα νομοθετική ρύθμιση αναφορικά με τις αρμοδιότητες για την αναστολή λειτουργίας τμήματος ή σχολικής μονάδας. Όπως ενημέρωσε η κ. Κεραμέως, η απόφαση θα λαμβάνεται από τον αρμόδιο διευθυντή Εκπαίδευσης μετά από εισήγηση του διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας περιφερειακής ενότητας, πάντοτε σε εφαρμογή του ισχύοντος πρωτοκόλλου.

Αναφερόμενη στην πρωτοβουλία για θέσπιση ομάδα κρούσης μεταξύ υπουργείου Υγείας, Παιδείας, της Πολιτικής Προστασίας και του ΕΟΔΥ, τόνισε ότι κρίνεται αναγκαία ώστε να υπάρξει κεντρική διαχείριση και καθοδήγηση κατά την πρώτη αυτή περίοδο που θα είναι πιο απαιτητική.

Επιπλέον, επανέλαβε ότι έχει δημιουργηθεί από το υπουργείο Παιδείας η ιστοσελίδα «Μαθαίνουμε ασφαλείς».

Προσδιόρισε πως οι προτεραιότητες είναι δύο, αφενός να δημιουργήσουμε όσο πιο απρόσκοπτα γίνεται την εκπαιδευτική διαδικασία, αφετέρου να προστατεύσουμε την πολύτιμη υγεία των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των οικογενειών.

Τονίζοντας πως πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, αναγνώρισε πως ασφαλώς και θα χρειαστεί να κλείσουν τμήματα, να κλείσουν ενδεχομένως σχολεία.