Κοινωνία

Κορονοϊός: παράταση των μέτρων σε πολλές περιοχές

Σε ποια νησιά αίρονται οι αυξημένοι περιορισμοί, λόγω της μείωσης του ιικού φορτίου.

Σε Πάρο και Αντίπαρο μπαίνει τέλος στα αυξημένα μέτρα κατά της διασποράς του κορονοϊού. Ο Νίκος Χαρδαλιάς ευχαρίστησε τους κατοίκους και τους είπε πως «οι αποφάσεις μας είχαν στόχο τη δική τους προστασία».

Αντίθετα, παρατείνονται τα ειδικά περιοριστικά μέτρα που έχουν τεθεί σε εφαρμογή στη Λέσβο, τη Ζάκυνθο, την Μύκονο, τη Χαλκιδική, τα Χανιά και το Ηράκλειο. Εκεί, ανά τρεις μέρες θα γίνεται εξέταση του ιϊκού φορτίου και επικαιροποίηση των αποφάσεων.

Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε ότι είναι κρίσιμη η κατάσταση σε Πέλλα, Πιερία, Ημαθία και Κιλκίς, που από σήμερα τέθηκαν σε καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων.

«Έως τώρα έχει εντοπιστεί τριψήφιος αριθμός κρουσμάτων, με πολλαπλές στενές επαφές από μία μόνο συρροή, που βρίσκονται διάσπαρτα. Τα μέτρα είναι ο μόνος τρόπος για να μην υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη διασπορά του ιού», υπογράμμισε ο κ. Χαρδαλιάς και κάλεσε τους κατοίκους αυτών των περιοχών να τηρήσουν ευλαβικά και πιστά τα μέτρα αυτά.

Τα μαγαζιά θα συνεχίσουν να κλείνουν στις 00:00 ενώ απαγορεύονται οι εκδηλώσεις και οι μαζικές συγκεντρώσεις σε:

Αττική

Κρήτη

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Θεσσαλονίκη

Λάρισα

Κέρκυρα

Καρδίτσα

Σαντορίνη

Βόλος

Ρόδου

Κω

Η εφαρμογή των μέτρων είναι ο μόνος τρόπος για να μην υπάρξει διασπορά του ιού, επεσήμανε ο Νίκος Χαρδαλιάς, συμπληρώνοντας ότι η κατάσταση παραμένει κρίσιμη και πρέπει να είμαστε όλοι σε επιφυλακή

«Από την πρώτη στιγμή τονίζουμε πόσο σημαντική είναι η τήρηση των μέτρων» τονισε ο Υφυπ. Προστασίας του Πολίτη.

Ποια ειναι τα αυξημένα μέτρα

Ειδικότερα, εξακολουθεί να ισχύουν:, μεταξύ άλλων,

Η απαγόρευση λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος μετά τα μεσάνυχτα

Το όριο 50 ατόμων σε δημόσιες συναθροίσεις

Οι περιορισμοί στον αριθμό πελατών στα καταστήματα ανάλογα με τα τετραγωνικά

Η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους

Τα μέτρα προστασίας σε παραλίες

Τα μέτρα για τις εκκλησίες

Παρατείνεται η αναστολή πανηγυριών και ανοιχτών εκδηλώσεων, αναστολή εκδηλώσεων με όρθιο κοινό

Η αναστολή επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, γηροκομεία