Κοινωνία

Τι κατέθεσε ο αστυνομικός που φέρεται να πήρε 40000 ευρώ από επιχειρηματία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 23χρονος αστυνομικός και ο 37χρονος συγκατηγορούμενος του έδωσαν διαφορετικές εκδοχές για το τι συνέβη.

Ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκαν ο 23χρονος αστυνομικός και ο 37χρονος συγκατηγορούμενος του, στην δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους μετά από καταγγελία επιχειρηματία στην Αργυρούπολη ότι του απέσπασαν με απειλές 40.000 ευρώ.

Οι δύο κατηγορούμενοι, που είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες για τα κακουργήματα της ληστείας και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για πλημμελήματα, αρνήθηκαν στις απολογίες τους όσα τους αποδίδονται.

Και στους δύο κατηγορούμενους επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση 3.000 ευρώ στον καθένα, καθώς και ο όρος της υποχρεωτικής εμφάνισης, τρεις φορές το μήνα, σε αστυνομικό τμήμα.

Απολογούμενοι οι δύο είπαν ότι το ποσό των 40.000 ευρώ, τους πρόσφερε ο επιχειρηματίας μόλις εντόπισαν ποσότητα ναρκωτικών στο σπίτι του, όπου πήγαν μετά από πληροφορία που είχε ο 37χρονος, πως διακινεί ναρκωτικά. Ωστόσο, έδωσαν διαφορετική εκδοχή για την συνέχεια, καθώς ο μεν αστυνομικός φέρεται να είπε πως αρνήθηκαν την προσφορά και ότι συνελήφθη από συναδέλφους του μόλις, κρατώντας τα χρήματα, πήγε να καλέσει ενισχύσεις, ενώ ο επιχειρηματίας φώναζε «κλέφτες κλέφτες», ο δε συγκατηγορούμενος του ότι αποδέχθηκαν τα χρήματα και ότι φεύγοντας ο επιχειρηματίας άρχισε να φωνάζει με αποτέλεσμα να συλληφθούν από άνδρες της ΔΙΑΣ.

Στο υπόμνημα που παρέδωσε στην ανακρίτρια, ο αστυνομικός αναφέρει χαρακτηριστικά: «Έχοντας στα χέρια μου μια σακούλα με διάφορα αντικείμενα του, ενώ ήμουν στην εξώπορτα του διαμερίσματος προκειμένου να καλέσω ενισχύσεις για να έρθουν να συνδράμουν το έργο μας, και ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν απόλυτα συνεργάσιμος, μας ενημέρωσε ότι μπορούσαμε να κρατήσουμε τα χρήματα, προκειμένου να μην καταλήξει στη φυλακή. Πανικοβληθήκαμε και κατεβήκαμε στην κύρια είσοδο. Δεν περιμέναμε μια τέτοιου είδους εξέλιξη. Ο Κ., άρχισε να φωνάζει ότι είμαστε κλέφτες, ενώ ήμασταν με χρήματα. Ο πανικός μου μεγιστοποιήθηκε, αφού πίστεψα ότι πρόκειται για συνεργούς του, οι οποίοι είχαν έρθει να συναλλαχθούν μαζί του. Αμέσως, μόλις λίγα μέτρα παρακάτω, καλύφθηκα και αμέσως πήρα το κινητό μου για να καλέσω ενισχύσεις. Εκείνη την στιγμή, μια ομάδα ΔΙΑΣ, μας προσέγγισε, τους δήλωσα την ιδιότητα μου, τους δήλωσα ότι "αυτός με την βερμούδα" είναι εγκληματίας».

Ο έτερος κατηγορούμενος, αφού αναφέρει στο υπόμνημά του πως ο ίδιος προσποιήθηκε τον αστυνομικό στον επιχειρηματία, συνεχίζει πως μετά την ανεύρεση των ναρκωτικών «εκείνος προκειμένου να αποφύγει οποιαδήποτε ποινική εμπλοκή, σχετικά με τα ναρκωτικά, τα οποία είχαμε εντοπίσει, μας προσέφερε ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό, το οποίο είχε κρυμμένο στην ηλεκτρική σκούπα. Με την προσφορά σε εμάς αυτού του ποσού, αιφνιδιαστήκαμε και δυστυχώς δεν καταφέραμε να απορρίψουμε την προσφορά του, η οποία ήταν αρκετά δελεαστική και για τους δύο. Αποδεχθήκαμε τα χρήματα και αποχωρήσαμε από την οικία του. Κατά την αποχώρηση μας ο καταγγέλλων βγήκε στο μπαλκόνι και άρχισε να φωνάζει ότι τον κλέψαμε. Εμείς, καθώς είχαμε λάβει τα χρήματα τα οποία μας έδωσε και ακούγοντας εκείνον να φωνάζει δυνατά, αρχίσαμε να τρέχουμε και ο συγκατηγορούμενος μου τότε απέρριψε τη σακούλα, την οποία είχε πάρει μαζί του και η οποία ανευρέθη στην οδό Αγροναυτών 21. Στη συνέχεια αστυνομικοί οι οποίοι είχαν κληθεί μας συνέλαβαν».

Ο δικηγόρος του 37χρονου, Αλέξης Κούγιας, μετά την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέως, δήλωσε πως εξαιτίας «πιθανώς παραπλανήσεως του εισαγγελέα που άσκησε την δίωξη τώρα κυκλοφορεί ελεύθερος ένας έμπορος ναρκωτικών». Ο δικηγόρος του αστυνομικού, Ηλίας Σιδέρης, ανέφερε πως ενώπιον της ανακρίτριας «αποδείχθηκε ενώπιον ότι οι κατηγορίες δεν ισχύουν και αφέθηκαν και οι δύο κατηγορούμενοι ελεύθεροι».

Να σημειωθεί ότι σε βάρος του καταγγέλοντα επιχειρηματία ασκήθηκε πλημμεληματική ποινική δίωξη για παράβαση του νόμου περί λαθρεμπορίας και κατοχή ναρκωτικών για δική του χρήση.