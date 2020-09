Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: Ανησυχία για την αύξηση των διασωληνωμένων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ιός μπορεί να ανατρέψει την εικόνα της πανδημίας από τη μία ημέρα στην άλλη, τόνισε ο επίκουρος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Τι είπε για τους αρνητές της μάσκας.

Από την έναρξη της καθιερωμένης ενημέρωσης δεν έκρυψε την ανησυχία του για την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας ο επ. καθηγητής της Ιατρικής Σχολής Γκίκας Μαγιορκίνης ο οποίος ανέφερε ότι σε «πλήρη αντίθεση με την προηγούμενη εβδομάδα, παρατηρείται αύξηση στον ημερήσιο απολογισμό κρουσμάτων στην Ελλάδα» . Μάλιστα τόνισε ότι προκαλεί ανησυχία το γεγονός ότι σήμερα ο αριθμός των διασωληνωμένων στις ΜΕΘ, έφτασε τους 52.

Ο κος Μαγιορκίνης επισήμανε ότι πλέον έχουμε πολλαπλές συρροές κρουσμάτων με τοπικό χαρακτήρα και εξήγησε ότι «ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων δεν μεταδίδει τον ιό, ενώ ένα μικρότερο ποσοστό το μεταδίδει κανονικά και σε μεγάλο βαθμό». Αυτού του είδους οι κορονοϊού κινούνται ανομοιόμορφα κατέληξε. Αναφερόμενος στους εργοστασιακούς χώρους είπε ότι αυτό συνέβη και σε άλλες χώρες όπως όπως η Γερμανία και εξήγησε ότι «όταν υπάρχει μεγάλη έξαρση κρουσμάτων σε εργασιακούς χώρους, η ιχνηλάτηση γίνεται με ευκολότερο τρόπο. Φυσικά, κάτι τέτοιο δεν επιτρέπει εφησυχασμό».

Μιλώντας για την διακοπή των δοκιμών του εμβολίου της AstraZeneca είπε ότι αυτό δεν είναι απαραίτητα ανησυχητική εξέλιξη και πρόσθεσε ότι ένας ασθενής εμφάνισε παρενέργειες και συνεχίζει να παρακολουθείται. «Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση στις κλινικές δοκιμές, αλλά όχι στην ευρύτερη έρευνα. Η μελέτη συνεχίζεται κανονικά προς το παρόν, θα σταματήσει εκτός αν υπάρξουν σοβαρές παρενέργειες σε περισσότερους ασθενείς» είπε χαρακτηριστικά και επισήμανε πως είναι η δεύτερη φορά που διακόπτεται η κλινική δοκιμή για το εμβόλιο αυτό.

Αναφερόμενος στους αρνητές των μέτρων προφύλαξης και κυρίως της μάσκας και ενδεχομένως σε δεύτερο χρόνο της άρνησης εμβολιασμού για το νέο ιό και απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, είπε « δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχει αυξητική των αρνητών, είναι ένα θέμα εξαιρετικά δύσκολο» Ο καθηγητής έκανε λόγο για «σκοταδισμό» την ώρα που υπάρχει σωρεία επιστημονικών στοιχείων υπέρ του εμβολιασμού γενικότερα αλλά και για την αποτελεσματικότητα της μάσκας. « Το θέμα είναι κατά πόσο δέχεσαι τα επιστημονικά δεδομένα. Εγώ δεν είμαι υπέρ της τιμωρίας...»

Ο κος Μαγιορκίνης εξήγησε απαντώντας σε σχετική ερώτηση ότι δεν μεταβάλλεται ότι ισχύει για τον εμβολιασμό με το εμβόλιο του πνευμονιόκοκκου και μιλώντας για την Μόρια και εάν φοβάται μια «υγειονομική βόμβα» στην περιοχή λόγω της έκτακτης κατάστασης απάντησε : « Ήδη στη Μόρια γίνονται μαζικά τεστ και σε όσους διέμεναν στη δομή αλλά και σε κατοίκους του νησιού. Δεν μου αρέσει ο όρος «υγειονομική βόμβα» αλλά θεωρώ ότι η πιθανότητα για κάτι τέτοιο θα περιοριστεί πολύ γρήγορα».