Υγεία - Περιβάλλον

Γαργαλιάνος στον ΑΝΤ1: χρήση μάσκας από παιδιά και μέσα στο σπίτι, εάν… (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιπτώσεις θα πρέπει, για λόγους προστασίας, να την φορούν οι μαθητές και μετά το σχολείο. Τι είπε για τους αρνητές της μάσκας ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων.