Πολιτική

Υφαντής στον ΑΝΤ1: πως η Τουρκία θα “συρθεί” στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Καθ. Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο μιλά για τις τουρκικές προκλήσεις, τους στόχους του Ερντογάν και την επίσκεψη της ΠτΔ στο Καστελλόριζο