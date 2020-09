Αθλητικά

Νίκη με ανατροπή για την Άρη στην πρεμιέρα της Super League

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέσα σε ένα «εκρηκτικό» εξάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο, ο Άρης ανέτρεψε το εις βάρος του σκορ και επικράτησε της Λαμίας.

Μέσα σε ένα «εκρηκτικό» εξάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο, ο Άρης πέτυχε δύο γκολ, ανέτρεψε το εις βάρος του σκορ και επικράτησε 3-1 της Λαμίας στο «Κλεάνθης Βικελίδης», μπαίνοντας με το δεξί στο πρωτάθλημα της Super League 2020-2021. Το... κερασάκι στην τούρτα για την ομάδα του Μίχαελ Ένινγκ έβαλε ο Φακούντο Μπερτόλιο που μαζί με τον Κρίστιαν Λόπεθ άλλαξαν τη ροή της αναμέτρησης.

Το πρώτο ημίχρονο ανήκε σχεδόν αποκλειστικά στους φιλοξενούμενους του Γιώργου Πετράκη. Ο Λεονάρντο Βιγιάλμπα - πιεζόμενος από τον Εμάνουελ Σάκιτς - πλάσαρε άστοχα στο 8' ενώ την ίδια τύχη, υπό καλύτερες προϋποθέσεις, είχε και το διαγώνιο σουτ του Ανδρέα Βασιλόγιαννη στο 13'. Ένα σουτ του Κριστιάν Γκάνεα δεν ανησύχησε τον Μποκά Επασί στο 27'. Αντίθετα, ο Χουλιάν Κουέστα ενήργησε αστραπιαία στο ημίωρο και πρόλαβε με προβολή τον Λαζάρ Ρόμανιτς που βγήκε τετ α τετ! Στο 36' ήρθε η «απάντηση» για τον Άρη με το σουτ του Ντάνιελ Μαντσίνι να βρίσκει στον Ντάνιελ Αντέτζο με εξουδετερωμένο τον Επασί και, από το κόρνερ που ακολούθησε, η Λαμία κέρδισε πέναλτι! Ο Κουέστα ανέτρεψε τον Βασιλόγιαννη και από την άσπρη βούλα ο Ρόμανιτς σημείωσε το πρώτο γκολ της φετινής Super League - είχε σκοράρει και στην περυσινή πρεμιέρα απέναντι στον Παναθηναϊκό!

Δίχως αλλαγές οι δύο ομάδες ξεκίνησαν στο δεύτερο μέρος, ωστόσο γρήγορα ο Μίχαελ Ένινγκ έκανε διπλή κίνηση. Είναι χαρακτηριστικό πως η πρώτη καλή στιγμή ήρθε και πάλι από τη Λαμία, στο 58', όμως το σουτ του Ιμπραχίμα Νιασέ δεν ήταν δυνατό. Περίεργη φάση πέντε λεπτά αργότερα: σε στημένη φάση, ο Λόπεθ δεν είδε τον εξερχόμενο Κουέστα, η μπάλα πήρε ύψος, ο ίδιος ο Ισπανός φορ με δεύτερη προσπάθεια την έστειλε στο οριζόντιο δοκάρι και επάνω στη γραμμή ο Τζέιμς Τζέγκο πρόλαβε τον Νιασέ, κερδίζοντας και φάουλ. Κι αφού δεν έγινε το 0-2, ήρθε το 1-1... Η ισοφάριση για τον Άρη ήρθε στο 72': από φάουλ του Γιάννη Φετφατζίδη, ο Λόπεθ με κεφαλιά νίκησε την αντίπαλη άμυνα και τον Επασί! Πέντε λεπτά αργότερα ο νεοεισελθών Μπερτόγλιο ανατράπηκε από τον Βιγιάλμπα εντός περιοχής, με τον Μπρούνο Γκάμα να ξεγελά τον Επασί για το 2-1 στο 78'! Μάλιστα, ο «Φέτφα» θα μπορούσε να χριστεί κι εκείνος σκόρερ καθώς έκλεψε την μπάλα από τον Αντέτζο αλλά το πλασέ του προ του Επασί ήταν απογοητευτικό. Στο 89' ο Μπερτόλιο «πλήγωσε» την παλιά του ομάδα: από υπέροχη πάσα του Γκάμα, ο Αργεντινός βγήκε μόνος του απέναντι στον Επασί, προσπέρασε τον Γάλλο τερματοφύλακα και σε κενή εστία διαμόρφωσε το τελικό 3-1!

Γκρίνια απο την Λαμία

Οι πρώτες διαμαρτυρίες για τη διαιτησία είναι γεγονός και καταγράφηκαν σε διάστημα μικρότερο της μιας ώρας μετά τη λήξη της εναρκτήριας αναμέτρησης στην εφετινή Σούπερ Λίγκα.

Οι αποφάσεις του διαιτητή Διαμαντόπουλου στο «Κλεάνθης Βικελίδης» άφησαν με παράπονα τη φιλοξενούμενη Λαμία, τα οποία εκφράστηκαν με ανακοίνωση του συλλόγου, όπου αναφέρεται «Καλή χρονιά!! Με το καλημέρα καταλάβαμε πως θα εξελιχθεί και το φετινό πρωτάθλημα. ΥΓ1: Δείτε στο Netflix την υπερπαραγωγή "Ο Δολοφόνος με το αγγελικό πρόσωπο". ΥΓ2: Περιμένουμε με αγωνία τις εκθέσεις των αξιωματούχων από τα γυρίσματα… του ημιχρόνου».

Οι συνθέσεις:

ΆΡΗΣ (Μίχαελ Ένινγκ): Κουέστα, Σάκιτς (52' Λόπεθ), Ρόουζ, Ντάτκοβιτς, Γκάνεα, Σάσα, Ματίγια (53' Μπαγκαλιάνης), Τζέγκο, Γκάμα, Φετφατζίδης (90' Μάνος), Μαντσίνι (71' Μπερτόγλιο).

Στον πάγκο: Μπουσέ, Αντέμ, Δεληζήσης, Σενγκέργκης, Χατζηπιρπιρίδης.

ΛΑΜΊΑ (Γιώργος Πετράκης): Επασί, Σκόνδρας, Σαραμαντάς, Αντέντζο (90'+1' Νικολόπουλος), Βύντρα, Νιασέ (79' Μπουλούλης), Μπεχαράνο, Βιγιάλμπα, Βασιλόγιαννη (81' Μπιανκόνι), Ρόμανιτς, Καραμάνος.

Στον πάγκο: Κατσικάς, Προβυδάκης, Τζανετόπουλος, Ζιούλης, Καραγιάννης, Τσούκαλος.