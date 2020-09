Πολιτική

Ακάρ: Να σωπάσει η Ελλάδα για να μην γίνει μεζές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα επίθεση από τον υπουργό Άμυνας της Τουρκίας κατά της Ελλάδας, αλλά και της Γαλλίας.

Νέα επίθεση εξαπέλυσε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, κατά της Ελλάδας, αλλά και της Γαλλίας, μετά την καταδίκη της τουρκικής προκλητικότητας από την Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη.

«Για να μειωθεί η ένταση, κάποιοι πρέπει απλώς να σωπάσουν. Δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα, απλώς να σωπάσουν» είπε χαρακτηριστικά ο Ακάρ, «καρφώνοντας» για μια ακόμη φορά τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έχει επανειλημμένα ταχθεί υπέρ της Ελλάδας και κατά των έκνομων ενεργειών της Άγκυρας στην Ανατολική μεσόγειο, καλώντας την ΕΕ να πράξει ομόφωνα το ίδιο.

Και συνέχισε: «Όσοι μπαίνουν σε συνωμοσίες εναντίον της Τουρκίας, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν, θα πάθουν την ίδια ζημιά που έπαθαν στο παρελθόν. Συνέστησε, δε, στην Ελλάδα, να σωπάσει, «για να μην γίνει μεζές για τα συμφέροντα των άλλων».