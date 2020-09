Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πέθανε ασθενής 49 ετών

Αυξήθηκε κι άλλο η λίστα των ασθενών στην Ελλάδα που υπέκυψαν απο επιπλοκές του COVID-19

Στους 301 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από κορονοϊό στην Ελλάδα.

Ασθενής, 49 ετών, που νοσηλευόταν στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας του νοσοκομείου «Σωτηρία» κι έπασχε από σακχαρώδη διαβήτη, άφησε πριν από λίγο την τελευταία του πνοή.

Νωρίτερα, κατέληξαν άνδρας 89 ετών στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» από το γηροκομείο στον Εύοσμο και μια γυναίκα 74 ετών στο «Παπανικολάου».

Σύμφωνα με την σημερινή ενημέρωση του ΕΟΔΥ 287 είναι τα νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα το τελευταίο 24ωρο.