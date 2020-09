Οικονομία

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ανακάλεσε το “πάγωμα” των πλειστηριασμών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέσα σε μία ώρα, ακύρωσε την ανακοίνωση που είχε εκδώσει για την αναστολή πλειστηριασμών για τους ευάλωτους δανειολήπτες.

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ανακοίνωσε το απόγευμα της Παρασκευής ότι εκτός των εκτεταμένων αναστολών πληρωμών και της ενθάρρυνσης των δανειοληπτών να υπαχθούν στο πρόγραμμα- "γέφυρα", "παγώνει" τους πλειστηριασμούς για την πρώτη κατοικία ευάλωτων νοικοκυριών.

Περίπου 45 λεπτά αργότερα, στους οικονομικούς συντάκτες έφθασε νέο mail, με το οποίο τους εζητείτο να μην λάβουν υπ΄ όψη τους την ανακοίνωση, διότι εστάλη εκ παραδρομής!

Το βασικότερο ενδεχόμενο είναι να μην έχουν συναινέσει ακόμη στο «πάγωμα» όλες οι τράπεζες ή να μην υπάρχει τέτοια πρόθεση από μέρους τους, ωστόσο η προετοιμασία ανακοίνωσης προς τα ΜΜΕ το αντίθετο καταδεικνύει. Μια άλλη παράμετρος είναι το μέτρο να βρισκόταν μεταξύ των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού το Σαββατοκύριακο στην Θεσσαλονίκη και η ανακοίνωση να εκδόθηκε «πρόωρα»

Ο νέος Πτωχευτικός, που θα ισχύσει από την Πρωτοχρονιά, προβλέπει ειδική προστασία για την πρώτη κατοικία ευάλωτων νοικοκυριών κι έτσι θα ήταν παράλογο να επισπευσθούν πλειστηριασμοί τους επόμενους μήνες ως το τέλος του 2020, διάστημα που αφορούσε η αρχική ανακοίνωση.