Κοινωνία

Ένταση στην πορεία αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες έξω από τη Βουλή (εικόνες)

Φωτοβολίδες και πέτρες κατά αστυνομικών πέταξαν κουκουλοφόροι.

Ένταση σημειώθηκε έξω από τη Βουλή το βράδυ της Παρασκευής κατά τη διάρκεια πορείας διαμαρτυρίας για τους πρόσφυγες μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Μόρια.

Όταν οι διαδηλωτές έφτασαν στη Βουλή, μία ομάδα νεαρών πέταξαν μία φωτοβολίδα και πέτρες προς την πλευρά των αστυνομικών δυνάμεων, μπροστά από τους Εύζωνες.