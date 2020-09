Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Σχολεία: Πως θα γίνεται η διαχείριση για τα ύποπτα κρούσματα

Τι είναι ο υπεύθυνος διαχείρισης covid-19 στα σχολεία και ποιες είναι οι αρμοδιότητές του. Σε ποια περίπτωση είναι πιθανό να κλείσει μια σχολική μονάδα.

Σε κάθε σχολική μονάδα, από το προσωπικό του σχολείου έχει οριστεί ένας υπεύθυνος διαχείρισης covid-19, καθώς και ο αναπληρωτής του, ο οποίος οφείλει να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει το προσωπικό σχετικά με την έγκαιρη αναγνώριση και διαχείριση των ύποπτων κρουσμάτων, ανέφερε κατά την ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα, η Βάνα Παπαευαγγέλου καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας του ΕΚΠΑ και μέλος της επιτροπής εμπειρογνώμων του υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό.



Η κ. Παπαευαγγέλου, εξήγησε ότι ο υπεύθυνος που έχει οριστεί, έχει την ευθύνη επικοινωνίας με τους γονείς και τους αρμόδιους φορείς, καθώς και του αρχείου καταγραφής απουσιών που σχετίζονται με συμπτώματα συμβατά με την λοίμωξη covid-19, και επίσης την ευθύνη διαμόρφωσης και εξοπλισμού του προκαθορισμένου χώρου απομόνωσης περιστατικού που εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με την λοίμωξη covid-19.

Γενική αρχή, όπως είπε, είναι ότι κάθε μαθητής, εκπαιδευτικός και το προσωπικό των σχολικών μονάδων, ο οποίος εμφανίζει στο σπίτι έστω και ήπια συμπτώματα συμβατά με την λοίμωξη covid-19 (πυρετό ή βήχα ή δύσπνοια, ή ανοσμία, αγευσία ή γαστρεντερικά συμπτώματα), παραμένει στην οικία του και ενημερώνει τη σχολική μονάδα.

Η κ. Παπαευαγγέλου, αναφέρθηκε στη συνέχεια, στο πώς θα γίνεται η διαχείριση των ύποπτων κρουσμάτων στο σχολείο.

Ειδικότερα, όπως εξήγησε, αν ένας μαθητής είναι στο σχολείο και εμφανίσει ξαφνικά συμπτώματα συμβατά με την λοίμωξη covid-19, θα πρέπει να γίνει άμεση επικοινωνία με την οικογένεια για να παραλάβει το παιδί και στο μεσοδιάστημα το παιδί να απομονωθεί σε προκαθορισμένο, καλά αεριζόμενο χώρο, με την επίβλεψη του συντονιστή του σχολείου, μακριά από τα παιδιά και με εφαρμογή απλής χειρουργικής μάσκας. Επίσης θα πρέπει να γίνεται εφαρμογή σχολαστικής υγιεινής των χεριών και αναπνευστικής υγιεινής, και το προσωπικό που φροντίζει το παιδί να κάνει χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας πιο ενισχυμένη. Μετά την αποχώρηση του παιδιού, θα πρέπει να γίνει επιμελής καθαρισμός του χώρου.

Το παιδί θα πρέπει να επισκεφθεί τον θεράποντα ιατρό του και αν αυτός κρίνει, θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα τεστ για την ανίχνευση του ιού. Εν αναμονή του αποτελέσματος του τεστ, το παιδί θα μείνει σπίτι του και το σχολείο θα συνεχίσει κανονικά την λειτουργία του.

Αν μέλος του προσωπικού εμφανίσει στο σχολείο συμπτώματα, θα πρέπει, είτε να αποχωρήσει, είτε να μείνει στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέχρι να τον παραλάβει κάποιος οικείος του. Θα επισκεφθεί το γιατρό του, ο οποίος θα εκτιμήσει την κατάστασή του, και εάν κριθεί απαραίτητο θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα μοριακό τεστ. Το σχολείο και πάλι θα συνεχίσει κανονικά την λειτουργία του μέχρι να βγει το τεστ, συμπλήρωσε η καθ. Β. Παπαευαγγέλου.

Σε περίπτωση που το τεστ βγει αρνητικό, το παιδί και ο εκπαιδευτικός μπορούν να επιστρέψουν στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την υποχώρηση του πυρετού χωρίς λήψη αντιπυρετικού. Στην περίπτωση που το μοριακό τεστ βγει θετικό, τότε, τόσο ο μαθητής όσο και ο εκπαιδευτικός, επιστρέφει στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον 10 ημερών από την πρώτη μέρα εμφάνισης των συμπτωμάτων.

Παράλληλα ενημερώνεται ο υπεύθυνος του σχολείου, ενώ αν πρόκειται για παιδί, ενημερώνονται και οι επαφές του εκτός σχολείου. Η κ. Παπαευαγγέλου πρόσθεσε ότι «ως μαγικό αριθμό πρέπει να έχουμε τις 48 ώρες πριν την εμφάνιση των κλινικών συμπτωμάτων» για την ιχνηλάτηση των επαφών.

Αν το θετικό κρούσμα είναι μαθητής, ελέγχονται όλοι οι μαθητές του τμήματος. Η κ. Παπαευαγγέλου τόνισε ότι για την επάνοδο, τόσο των παιδιών, όσο και των εκπαιδευτικών, δεν χρειάζεται δεύτερος εργαστηριακός έλεγχος με μοριακό τεστ.

Στην περίπτωση εκπαιδευτικού που διδάσκει σε ένα συγκεκριμένο τμήμα, όλοι οι μαθητές θεωρούνται στενές επαφές. Σε περίπτωση καθηγητή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έρχεται σε επαφή με περισσότερους μαθητές, τότε θα πρέπει να γίνει εκτίμηση κινδύνου για τις επαφές κατά τις τελευταίες 48 ώρες.

Όλοι αυτοί θα πρέπει να απομακρυνθούν από το σχολείο με οδηγίες για στενή παρακολούθηση της υγείας τους, και εφόσον δεν εκδηλώσουν κανένα σύμπτωμα, μπορούν να επιστρέψουν στο σχολείο μετά από 14 ημέρες. Εάν στο διάστημα αυτό, κάποιος από τις στενές επαφές εμφανίσει συμπτώματα, μόνο τότε θα υποβληθεί σε τεστ. Αν έχουμε δυο κρούσματα στο ίδιο σχολείο, εκεί ο υπεύθυνος θα πρέπει να ενημερώσει όλο το σχολείο. Θα πρέπει να ενισχυθούν τα μέτρα και ανάλογα με τα αποτελέσματα και την εκτίμηση κινδύνου, θα αποφασισθεί το εύρος εφαρμογής του εργαστηριακού ελέγχου, διευκρίνισε η κ. Παπαευαγγέλου.

Εάν εντοπιστούν τρία εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα με συμπτωματική ή ασυμπτωματική λοίμωξη στην ίδια σχολική μονάδα εντός διαστήματος 14 ημερών και δεν υπάρχει στενή τους επαφή εκτός σχολείου, έχουμε τον ορισμό «συρροής κρουσμάτων» στο σχολείο. Στην περίπτωση αυτή, και ανάλογα με τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής διερεύνησης, θα αποφασιστεί το εύρος εφαρμογής του εργαστηριακού ελέγχου, αλλά και πιθανά η διακοπή λειτουργίας της εκπαιδευτικής μονάδος.