ΠΑΟΚ - ΑΕΛ: "έγραψε" ο Τζόλης σε μια "ήσυχη" πρεμιέρα

Ο "δικέφαλος του βορρά" πήρε το τρίποντο και μπήκε με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα.

Παιχνίδι με ελάχιστη δυνατή ποιότητα, λίγες καλές φάσεις και ένα μόνο γκολ ήταν το παιχνίδι της πρεμιέρας στην Τούμπα, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τη Λάρισα, με τους γηπεδούχους να κερδίζουν τους βαθμούς της νίκης χάρις σε ωραίο γκολ του Χρήστου Τζόλη στο 16'. Στα πρώτα 90 δευτερόλεπτα οι δύο ομάδες είχαν ήδη από μια τελική, δείγμα της διάθεσης τους να διεκδικήσουν το καλύτερο δυνατό στην σημερινή πρεμιέρα τους.

Οι φιλοξενούμενοι με τον Τρούγιτς έδειξαν διαθέσεις να εμβολίσουν την άμυνα του ΠΑΟΚ, που έδειξε αρχικά σημάδια αναζήτησης ταυτότητας και συνοχής. Οι γηπεδούχοι, χωρίς κλασικό δεξιό μπακ αφού οι Μάτος και Λύρατζης έμειναν εκτός αποστολής και με τον Μπίσεσβαρ σε ρόλο φουλ μπακ, πίεσαν με έναν επιθετικό περισσότερο, και στο 16' άνοιξαν το σκορ με ωραίο μονοκόμματο σουτ του Χρήστου Τζόλη που αξιοποίησε ωραία ψηλοκρεμαστή πάσα- ασίστ του Μπίσεσβαρ, σκοράροντας ένα υπέροχο γκολ.

Ήταν το πρώτο γκολ της σεζόν για τον Δικέφαλο της Θεσσαλονίκης, στο υπ' αριθμόν 2000 παιχνίδι του στην μεγάλη εθνική κατηγορία από το Φθινόπωρο του 1959 όταν καθιερώθηκε η ενιαία Α' εθνική κατηγορία. Σταδιακά και μετά το γκολ του ΠΑΟΚ η ποιότητα του παιχνιδιού έπεσε, καθώς η Λάρισα φάνηκε να μην έχει προσήλωση στην οργανωμένη ανάπτυξη του παιχνιδιού για την ισοφάριση, ενώ ο ΠΑΟΚ δημιουργούσε επιθέσεις χωρίς τελικές.

Η Λάρισα ωστόσο έχασε την καλύτερη ευκαιρία της στο πρώτο ημίχρονο στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων όταν από φάουλ του Τόρζε, δημιουργήθηκε μεγάλη αναστάτωση στην άμυνα του ΠΑΟΚ και μετά από κόντρες, ο Μιχαήλ δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Ζίφκοβιτς και ο Μιχαηλίδης απομάκρυνε τον κίνδυνο για την ομάδα του.

Στην επανάληψη ο ΠΑΟΚ με χαμηλές στροφές διατήρησε το υπέρ αυτού 1-0 αλλά στο 62' έχασε μοναδική ευκαιρία να "κλειδώσει" το παιχνίδι όταν ο Ακπομ, ολομόναχος στην κενή εστία δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα μετά από κοντινή πάσα του Πέλκα. Ηταν από τις στιγμές που επιβεβαιώνουν την ρήση πως "όλα χάνονται και όλα μπαίνουν". Ο Βρετανός φορ πλησίασε στο γκολ και στο 68' αλλά την κεφαλιά του από το ύψος της περιοχής έδιωξε ο Νάγκι σε κόρνερ.

Στο τελευταίο τέταρτο πήρε το "βάπτισμα" του ελληνικού πρωταθλήματος ο Σέρβος Αντρίγια Ζίβκοβιτς, που τρία λεπτά μετά την είσοδο του τόλμησε το πρώτο μακρινό σουτ που όμως έφυγε ελάχιστα άουτ. Καλή ήταν η ευκαιρία που έχασε στο 86' ο Ελ Καντουρί, το δυνατό σουτ του οποίου έδιωξε σε κόρνερ ο Νάγκι.

Η Λάρισα έχασε την ευκαιρία του ενός βαθμού στο 3' των καθυστερήσεων αλλά ο Τρούγιτς σε πλεονεκτική θέση δεν κατάφερε να παραβιάσει την εστία του Ζίφκοβιτς αφού την τελευταία στιγμή αποκρούστηκε σε κόρνερ. Ετσι ο ΠΑΟΚ κέρδισε τη νίκη και τους βαθμούς χωρίς ωστόσο να δείξει υψηλό βαθμό ετοιμότητας και φυσικά αδυναμίες.

Διαιτητής: Τσαγκαράκης (Χανίων)

Κίτρινες κάρτες: Ινγκασον, Ελ Καντουρί, Μιχαηλίδης, Πέλκας - Σπαρβ, Ντουρμισάϊ, Τρούγιτς, Μιχαήλ

ΠΑΟΚ (Αμπέλ Φερέϊρα):Ζίφκοβιτς, Μπίσεσβαρ (89' Κρέσπο), Γιαννούλης, Βαρέλα, Μιχαηλίδης, Ινγκασον, Ελ Καντουρί, Σβαμπ, Τζιόλης (90' Ζαμπά), Πέλκας (76' Αντρίγια Ζίβκοβιτς), Ακπομ (79' Σφιντέρσκι).

Λάρισα (Μιχάλης Γρηγορίου): Νάγκι, Μπέρτος (89' Γρηγορόπουλος), Μιχαήλ, Ζίζιτς, Στελιάνο (89' Μαϊδανός), Σεσέροβιτς, Σπαρβ, Μιλοσάβλιεβιτς (57' Πλατέλας), Τόρζε (82' Πινακάς), Τρούγιτς, Ντουρμισάι.