Κοινωνία

Έρευνα για εμπλοκή τρίτων σε εξαφάνιση 14χρονης

Τι αναφέρει "Το Χαμόγελο του Παιδιού" μετά την εύρεση του κοριτσιού, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά απο την πόλη όπου ζούσε

"Η περιπέτεια της Ρ.Ε., 14 ετών, έληξε σήμερα βραδινές ώρες δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν", αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Όπως σημειώνεται, η Ρ. Ε. βρέθηκε στην Βέροια, δηλαδή εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά απο το σπίτι της. Είναι καλά στην υγεία της.

Όπως επισημαίνει ο Σύλλογος, "οι Αστυνομικές Αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο εμπλοκής τρίτων ατόμων που να σχετίζονται με την εξαφάνιση της ανήλικης".

Καταλήγοντας, αναφέρει ότι "To Χαμόγελο του Παιδιού" θα βρίσκεται άμεσα κοντά στην ανήλικη και την οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης, έτσι ώστε να βρει το δρόμο της και τους ανθρώπους που θα την στηρίζουν στη ζωή της.