Κοινωνία

Κορονοϊός: Κρούσματα σε γάμο στην Εορδαία

Από ποια περιοχή είχε επιστρέψει το στενό συγγενικό πρόσωπο των νεόνυμφων. Τι προέκυψε από την ιχνηλάτηση.

Μεγάλη είναι η ανησυχία που επικρατεί τις τελευταίες ώρες σε χωριό της Εορδαίας, στην Κοζάνη, καθώς στην περιοχή έχουν εντοπιστεί θετικά δύο κρούσματα κορονοϊού, που διαγνώστηκαν μετά από γάμο, ο οποίος τελέστηκε την περασμένη Κυριακή στην περιοχή.

Σύμφωνα με το kozanimedia, όλα δείχνουν πως συγγενής των νεονύμφων νόσησε εκτός περιοχής, σε νησί των Κυκλάδων, και δεν γνώριζε πως ήταν θετικός στον ιό.

Κατά την ιχνηλάτηση εντοπίστηκε και δεύτερο κρούσμα, το οποίο φέρεται να είναι και πάλι συγγενικό πρόσωπο του ζευγαριού, ενώ κατάγεται από το χωριό και διαμένει στην Πτολεμαΐδα

Ήδη, και άλλα πρόσωπα από το ευρύτερο περιβάλλον έχουν υποβληθεί σε τεστ, με τα πρώτα αποτελέσματα να είναι αρνητικά και με τα υπόλοιπα να αναμένονται το Σάββατο.