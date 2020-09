Κόσμος

ΗΠΑ: δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι από τις φωτιές στο Όρεγκον

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σχεδόν 100 πυρκαγιές έχουν κάψει μια έκταση 20.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων στις Δυτικές Πολιτείες!

Δεκάδες άνθρωποι αγνοούνται στις κομητείες Τζάκσον, Μάριον και Λέιν του Όρεγκον, δήλωσε η κυβερνήτης Κέιτ Μπράουν, ενώ τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περίπου μισό εκατομμύριο στην πολιτεία αυτή έλαβαν εντολή να εκκενώσουν τις εστίες τους εξαιτίας των τεράστιων πυρκαγιών που ωθούμενες από τους ισχυρούς ανέμους κατακαίνε τη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ.

Σχεδόν 100 πυρκαγιές έχουν κάψει μια έκταση 20.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων στις Δυτικές Πολιτείες, με το Όρεγκον να έχει πληγεί περισσότερο απ’ όλες.

Ο επικεφαλής του πολιτειακού γραφείου διαχείρισης εκτάκτων αναγκών τόνισε ότι οι αρχές είναι προετοιμασμένες για πιθανά «μαζικά περιστατικά ατυχημάτων».

Στην Καλιφόρνια, πάνω από 68.000 άνθρωποι έχουν λάβει εντολή εκκένωσης. Η μεγαλύτερη πυρκαγιά στη ιστορία της Πολιτείας αυτής έχει κάψει μέχρι τώρα σχεδόν 3 εκατομμύρια στρέμματα στον Εθνικό Δρυμό του Μεντοσίνο, στα βορειοδυτικά του Σακραμέντο.