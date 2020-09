Κοινωνία

Αποκλειστικό ΑΝΤ1: ειδικά εκπαιδευμένοι κομάντο του Λιμενικού σε δράση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντυπωσιακές εικόνες από τη δράση των κομάντο του Λιμενικού. Τι είπαν στην κάμερα του ΑΝΤ1.