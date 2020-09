Παράξενα

Έσπασε το ρεκόρ παραμονής στον πάγο!

Απίστευτο εγχείρημα από τον Αυστριακό αθλητή που διέλυσε το προηγούμενο ρεκόρ.

Ρεκόρ στον… πάγο “έσπασε” ένας Αυστριακός αθλητής, ο Josef Koeberl, ο οποίος ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ, που επίσης εκείνος είχε καταγράψει, παραμένοντας σε μια θήκη γεμάτη με παγάκια, για περισσότερο από 2,5 ώρες.

Όπως αναφέρει το BBC, ο Koeberl είχε και το προηγούμενο ρεκόρ από το 2019, 25 λεπτά λιγότερο από το φετινό.

Φέτος, παρέμεινε στο διάφανο κουτί, φορώντας μόνο το μαγιό του, για δύο ώρες, 30 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα.

«Δεν πίστευα ότι θα τα κατάφερνα. Ήταν πολλή η ώρα, αλλά ο χρόνος πέρασε γρήγορα. Απίστευτο», δήλωσε ο ίδιος, μόλις βγήκε από τον πάγο.