Κόσμος

Τραμπ: ο Κιμ Γιουνγκ Ουν αποκεφάλισε τον θείο του κι άφησε το πτώμα σε κοινή θέα

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις του Προέδρου των ΗΠΑ για τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, με τον οποίο δηλώνει «ερωτευμένος».

Αποκαλύψεις που σοκάρουν έκανε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τον Κιμ Γιουνγκ Ουν, μιλώντας σε δημοσιογράφο.

«Σκότωσε τον θείο του και τοποθέτησε το πτώμα του στις σκάλες» ενός κυβερνητικού κτηρίου, είπε στον Αμερικανό δημοσιογράφο Μπομπ Γούντγουορντ που συμμετείχε στην αποκάλυψη του σκανδάλου Watergate και συγγραφέα του βιβλίου «Rage» που κυκλοφορεί στις 15 Σεπτεμβρίου.

«Το κεφάλι του είχε κοπεί και τοποθετηθεί στο στήθος του», είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με αποσπάσματα του βιβλίου.

Ο Τζανγκ Σονγκ-Τεκ, εξ αγχιστείας θείος του Κιμ Γιονγκ Ουν, θεωρούμενος τότε δεύτερος στην ιεραρχία της βορειοκορεατικής ηγεσίας, εκτελέσθηκε τον Δεκέμβριο 2013 για «προδοσία».

Η Πιονγκγιάνγκ δεν διευκρίνισε ποτέ με ποιον τρόπο εκτελέσθηκε ο Τζανγκ Σονγκ-Τεκ, ενώ πολλές φρικτές και συχνά αντιφατικές, εκδοχές είχαν κυκλοφορήσει στον Τύπο.

Ο Κιμ «μου λέει τα πάντα. Μου τα έχει πει όλα», λέει ο Ντόναλντ Τραμπ στο βιβλίο «Rage», που είναι η συνέχεια του βιβλίου «Fear: Trump in the White House» του 2018.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό εκδοτικό οίκο Simon & Schuster, ο δημοσιογράφος Μπομπ Γούντγουορντ εξασφάλισε 25 επιστολές «που δεν δόθηκαν ποτέ στην δημοσιότητα» και ανταλλάχθηκαν ανάμεσα στον Τραμπ και τον Κιμ.

Στις επιστολές, «ο Κιμ περιγράφει την σχέση μεταξύ των δύο ανδρών αντάξια "ταινίας φαντασίας" την ώρα που οι δύο ηγέτες είχαν αποδοθεί σε ένα παράδοξο διπλωματικό μενουέτο», αναφέρει ο εκδοτικός οίκος στην σελίδα του Amazon που είναι αφιερωμένη στο βιβλίο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχουν συναντηθεί τρεις φορές, την πρώτη στο πλαίσιο μίας «ιστορικής» συνάντησης κορυφής τον Ιούνιο 2018 στην Σιγκαπούρη.

«Μου έχει γράψει ωραίες επιστολές, είναι υπέροχες επιστολές. Έχουμε ερωτευθεί ο ένας τον άλλον», είχε δηλώσει τον Σεπτέμβριο 2018 ο Τραμπ στους οπαδούς του.