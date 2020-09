Κοινωνία

Νεκρός σε φωτιά σε διαμέρισμα

Τραγωδία τα ξημερώματα μετά από φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα.

Τραγική κατάληξη είχε φωτιά που ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες σε διαμέρισμα στην οδό Λυκούργου, στην Καλλιθέα.

Στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις αποτελούμενες από 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Δυστυχώς κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε μέσα στο οίκημα ένας 70χρονος άντρας χωρίς τις αισθήσεις του.